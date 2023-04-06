Суд вынес приговор тюменцу за пьяные нападения на родных и знакомых

07 апреля 2023 в 08:15 Размер текста - 17 +

Подсудимому назначены обязательные работы в качестве наказания Фото: Денис Моргунов © URA.RU Районный суд вынес приговор тюменцу Сергею Дягилеву, который обвинялся в причинение вреда здоровью и в угрозе убийством. Об этом сообщила пресс-служба судебной системы Тюменской области. Во всех случаях мужчина был в нетрезвом состоянии. «26 октября 2022 года, находясь в нетрезвом состоянии, в ходе возникшей ссоры с гражданкой Т… схватил потерпевшую за шею и стал сдавливать ей горло, одновременно угрожая убить ее. Ранее гражданин уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение», — сообщили в пресс-службе судебной системы региона. До этого мужчина еще два раза совершал подобного рода преступления. 29 сентября 2022 года Дягилев, находясь в нетрезвом состоянии, в ходе ссоры ударил своего отца кулаком по лицу. Кроме того, 1 октября 2022 года он, также будучи пьяным, в ходе ссоры с женщиной замахнулся на нее поленом, при этом также угрожал убийством. Подсудимый свою вину признал, в содеянном раскаялся. От дачи показаний отказался. По месту жительства Дягилев характеризуется удовлетворительно, ранее не судим. С учетом всех обстоятельств дела суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на 300 часов. Приговор суда вступил в законную силу.

Районный суд вынес приговор тюменцу Сергею Дягилеву, который обвинялся в причинение вреда здоровью и в угрозе убийством. Об этом сообщила пресс-служба судебной системы Тюменской области. Во всех случаях мужчина был в нетрезвом состоянии. «26 октября 2022 года, находясь в нетрезвом состоянии, в ходе возникшей ссоры с гражданкой Т… схватил потерпевшую за шею и стал сдавливать ей горло, одновременно угрожая убить ее. Ранее гражданин уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение», — сообщили в пресс-службе судебной системы региона. До этого мужчина еще два раза совершал подобного рода преступления. 29 сентября 2022 года Дягилев, находясь в нетрезвом состоянии, в ходе ссоры ударил своего отца кулаком по лицу. Кроме того, 1 октября 2022 года он, также будучи пьяным, в ходе ссоры с женщиной замахнулся на нее поленом, при этом также угрожал убийством. Подсудимый свою вину признал, в содеянном раскаялся. От дачи показаний отказался. По месту жительства Дягилев характеризуется удовлетворительно, ранее не судим. С учетом всех обстоятельств дела суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на 300 часов. Приговор суда вступил в законную силу.