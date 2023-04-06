06 апреля 2023
05 апреля 2023

Суд вынес приговор тюменцу за пьяные нападения на родных и знакомых

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Суд. Тюмень, решетка, замок, судебное заседание, суд, клетка, заключение под стражу, камера заключения
Подсудимому назначены обязательные работы в качестве наказания Фото:

Районный суд вынес приговор тюменцу Сергею Дягилеву, который обвинялся в причинение вреда здоровью и в угрозе убийством. Об этом сообщила пресс-служба судебной системы Тюменской области. Во всех случаях мужчина был в нетрезвом состоянии.

«26 октября 2022 года, находясь в нетрезвом состоянии, в ходе возникшей ссоры с гражданкой Т… схватил потерпевшую за шею и стал сдавливать ей горло, одновременно угрожая убить ее. Ранее гражданин уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение», — сообщили в пресс-службе судебной системы региона.

До этого мужчина еще два раза совершал подобного рода преступления. 29 сентября 2022 года Дягилев, находясь в нетрезвом состоянии, в ходе ссоры ударил своего отца кулаком по лицу. Кроме того, 1 октября 2022 года он, также будучи пьяным, в ходе ссоры с женщиной замахнулся на нее поленом, при этом также угрожал убийством.

Подсудимый свою вину признал, в содеянном раскаялся. От дачи показаний отказался. По месту жительства Дягилев характеризуется удовлетворительно, ранее не судим. С учетом всех обстоятельств дела суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на 300 часов. Приговор суда вступил в законную силу.

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Районный суд вынес приговор тюменцу Сергею Дягилеву, который обвинялся в причинение вреда здоровью и в угрозе убийством. Об этом сообщила пресс-служба судебной системы Тюменской области. Во всех случаях мужчина был в нетрезвом состоянии. «26 октября 2022 года, находясь в нетрезвом состоянии, в ходе возникшей ссоры с гражданкой Т… схватил потерпевшую за шею и стал сдавливать ей горло, одновременно угрожая убить ее. Ранее гражданин уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение», — сообщили в пресс-службе судебной системы региона. До этого мужчина еще два раза совершал подобного рода преступления. 29 сентября 2022 года Дягилев, находясь в нетрезвом состоянии, в ходе ссоры ударил своего отца кулаком по лицу. Кроме того, 1 октября 2022 года он, также будучи пьяным, в ходе ссоры с женщиной замахнулся на нее поленом, при этом также угрожал убийством. Подсудимый свою вину признал, в содеянном раскаялся. От дачи показаний отказался. По месту жительства Дягилев характеризуется удовлетворительно, ранее не судим. С учетом всех обстоятельств дела суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на 300 часов. Приговор суда вступил в законную силу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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