Коневоды хотят устроить бунт в центре Тюмени

Конные прогулки на Цветном бульваре Тюмени запрещены с июня 2022 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Предприниматели отказываются соблюдать решение властей, касающееся запрета на конные прогулки в центре Тюмени. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Катание на лошадях и повозках на Цветном бульваре и площади 400-летия Тюмени запретили в июне 2022 года.

«После введения запрета коневоды, работавшие на Цветном бульваре и площади 400-летия Тюмени, понесли колоссальные убытки. Некоторым пришлось продать животных, потому что кончились деньги на корм. Нам запретили работать в центре города, а новое достойное место не определили. Поэтому многие планируют вернуться в центр города этим летом. Жить на что-то надо», — сообщил один из предпринимателей в разговоре с URA.RU.

Он добавил, что коммерсанты планируют вернуться на Цветной бульвар и площадь 400-летия Тюменичерез несколько недель. «Готовы каждый день оплачивать штрафы. Главное — работать. Денег на содержание животных у многих из нас сейчас категорически не хватает. Столько, сколько до запрета мы зарабатывали в центре Тюмени, в городе ни на одной площадке заработать невозможно. Там очень прибыльное место», — рассказал агентству один из коммерсантов.

Ранее URA.RU писало о том, что в июне 2022 года на Цветном бульваре и площади 400-летия Тюмени был введен запрет на оказание услуг по катанию на лошадях и повозках. Решению об этом предшествовали многочисленные жалобы на конные аттракционы от жителей и гостей города.