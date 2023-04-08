РФ получила опасные для ВСУ данные: главное за 8 апреля

Российская армия получила данные, которые помогут ей отразить украинское контрнаступление
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская разведка получила информацию, которая поможет разрушить предстоящее контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Над Республикой Крым сбита украинская ракета. URA.RU приводит главные новости к вечеру 8 апреля.
- Российские аналитики из недавней американской утечки смогли получить информацию, которая поможет ВС РФ отбить контрнаступление украинских войск. В первую очередь, разведка обратила внимание на подразделения ВСУ, которые задействованы в контрнаступлении.
- В первой половине дня российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинскую ракету над Республикой Крым в Феодосийском районе. Советник главы Крыма Олег Крючков уточнил, что ракета упала на территорию населенного пункта, но никто не пострадал.
- Группировка российских войск «Восток» уничтожила украинскую группу солдат на южно-донецком направлении. По словам начальника пресс-центра группировки Александра Гордеева, они [ВСУ] были уничтожены российскими снайперами.
- Журналисты из американского издания The Washington Post сообщают, что ВСУ испытывают нехватку вооружения. При этом снаряды, которые поставляет для них Запад, можно использовать только на определенном арсенале.
- Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что для российских солдат предстоящее украинское контрнаступление будет выгодно. По его словам, ВСУ возьмут с собой как больше видов вооружения, которое можно будет захватить.
- В Польше уверены, что Украина втягивает их страну в потенциальную войну с Россией. По мнению авторов издания Mysl Polska, президент Украины Владимир Зеленский намекает на возможность убрать границы между странами и это может спровоцировать недовольство РФ.
- Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Украина никому не нужна на планете. По его мнению, Киев является обузой как для США, так и для других стран Европы.
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Офис Зеленского готовит масштабную информационную атаку против России. В Минобороны РФ подчеркнули, что она будет направлена на дискредитацию российской армии в глазах мирового сообщества.
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