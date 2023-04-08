Снайперы уничтожили разведгруппу ВСУ на южно-донецком направлении

08 апреля 2023 в 07:23 Размер текста - 17 +

Разведгруппы пыталась атаковать на южно-донецком направлении, сообщил Александр Гордеев Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Группа ВСУ была уничтожена на южно-донецком направлении. Она пыталась нанести разведку боем. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев. «На южно-донецком направлении пресечена попытка проведения противником разведки боем передовых позиций группировки „Восток“. Снайперской парой подразделения специального назначения уничтожена разведгруппа националистов», — заявил Александр Гордеев в разговоре с РИА Новости. Гордеев отметил, что на Запорожском направлении была уничтожена гаубица ВСУ. Также был ликвидирован минометный расчет в районе Новоданиловки, заключил Гордеев. Самые активные бои на донецком направлении идут в райне города Бахмута (Артемовск). Бои за населенный пункт начались в августе 2022 года. 3 апреля 2023 года основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об юридическом взятии города. На здании городской администрации он водрузил российский флаг, сообщает «Национальная служба новостей». Министерство обороны Великобритании отметило, что ЧВК «Вагнер» продолжает продвижение в городе. Под контроль ЧВК попал западный берег реки Бахмутки. Под угрозой нападения находится важный ключевой пункт украинского снабжения, заключили в МО Великобритании.

Группа ВСУ была уничтожена на южно-донецком направлении. Она пыталась нанести разведку боем. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев. «На южно-донецком направлении пресечена попытка проведения противником разведки боем передовых позиций группировки „Восток“. Снайперской парой подразделения специального назначения уничтожена разведгруппа националистов», — заявил Александр Гордеев в разговоре с РИА Новости. Гордеев отметил, что на Запорожском направлении была уничтожена гаубица ВСУ. Также был ликвидирован минометный расчет в районе Новоданиловки, заключил Гордеев. Самые активные бои на донецком направлении идут в райне города Бахмута (Артемовск). Бои за населенный пункт начались в августе 2022 года. 3 апреля 2023 года основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об юридическом взятии города. На здании городской администрации он водрузил российский флаг, сообщает «Национальная служба новостей». Министерство обороны Великобритании отметило, что ЧВК «Вагнер» продолжает продвижение в городе. Под контроль ЧВК попал западный берег реки Бахмутки. Под угрозой нападения находится важный ключевой пункт украинского снабжения, заключили в МО Великобритании.