Кадыров увидел выгоду в обещанном наступлении ВСУ

Во время украинского контрнаступления армия России сможет захватить большое количество трофейного оружия. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, отметив, что наступление Украины провалится из-за оборонной позиции армии России.
«Для удачного контрнаступления им нужны большие ресурсы, неизбежны потери нападающих. В то же время наши позиции выгодные, укрепленные. <…> Убедительно прошу их [ВСУ] захватить побольше образцов новенького оружия, чтобы пополнить наши коллекции трофейного вооружения», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что оборонная позиция армии России позволит использовать меньше ресурсов.
Кадыров отметил, что российское общество консолидировано. По его словам, ни одна страна мира не может похвастаться рекордной поддержкой президента гражданами.
Ранее Кадыров опубликовал трофейную фотографию оружия НАТО. Он назвал американский «Стингер» и украинскую «Иглу» подарками.
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Во время украинского контрнаступления армия России сможет захватить большое количество трофейного оружия. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, отметив, что наступление Украины провалится из-за оборонной позиции армии России. «Для удачного контрнаступления им нужны большие ресурсы, неизбежны потери нападающих. В то же время наши позиции выгодные, укрепленные. <…> Убедительно прошу их [ВСУ] захватить побольше образцов новенького оружия, чтобы пополнить наши коллекции трофейного вооружения», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что оборонная позиция армии России позволит использовать меньше ресурсов. Кадыров отметил, что российское общество консолидировано. По его словам, ни одна страна мира не может похвастаться рекордной поддержкой президента гражданами. Ранее Кадыров опубликовал трофейную фотографию оружия НАТО. Он назвал американский «Стингер» и украинскую «Иглу» подарками.