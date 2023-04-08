Кадыров увидел выгоду в обещанном наступлении ВСУ

Кадыров: во время контрнаступления ВСУ России достанется большое количество оружия
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Послание Президента Федеральному Собранию Москва, кадыров рамзан, портрет
Армия России сможет получить украинское оружие, отметил Рамзан Кадыров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Во время украинского контрнаступления армия России сможет захватить большое количество трофейного оружия. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, отметив, что наступление Украины провалится из-за оборонной позиции армии России.

«Для удачного контрнаступления им нужны большие ресурсы, неизбежны потери нападающих. В то же время наши позиции выгодные, укрепленные. <…> Убедительно прошу их [ВСУ] захватить побольше образцов новенького оружия, чтобы пополнить наши коллекции трофейного вооружения», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что оборонная позиция армии России позволит использовать меньше ресурсов.

Кадыров отметил, что российское общество консолидировано. По его словам, ни одна страна мира не может похвастаться рекордной поддержкой президента гражданами.

Ранее Кадыров опубликовал трофейную фотографию оружия НАТО. Он назвал американский «Стингер» и украинскую «Иглу» подарками.

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Во время украинского контрнаступления армия России сможет захватить большое количество трофейного оружия. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, отметив, что наступление Украины провалится из-за оборонной позиции армии России. «Для удачного контрнаступления им нужны большие ресурсы, неизбежны потери нападающих. В то же время наши позиции выгодные, укрепленные. <…> Убедительно прошу их [ВСУ] захватить побольше образцов новенького оружия, чтобы пополнить наши коллекции трофейного вооружения», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что оборонная позиция армии России позволит использовать меньше ресурсов. Кадыров отметил, что российское общество консолидировано. По его словам, ни одна страна мира не может похвастаться рекордной поддержкой президента гражданами. Ранее Кадыров опубликовал трофейную фотографию оружия НАТО. Он назвал американский «Стингер» и украинскую «Иглу» подарками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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