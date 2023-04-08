Тюменцы песком и огнетушителем тушили пожар
В микрорайоне Тюменская слобода 9 апреля жители города потушили пожар. Об этом сообщили свидетели случившегося.
«В микрорайоне Тюменская слобода сегодня загорелся сухостой (засохшие на корню деревья — прим. URA.RU). Неравнодушные тюменцы потушили все до приезда пожарных машин», — пишут очевидцы в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень».
Видеоролик, с пытающей потушить траву людьми, разлетелся по социальным сетям. Жители домов тушили огонь землей и огнетушителем.
Агентство направило запрос в пресс-службу МЧС Тюменской области. Ответ ожидается.
Видео: взято из социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень».
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