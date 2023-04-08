Неравнодушные тюменцы помогли потушить огонь до приезда пожарников. Видео

09 апреля 2023 в 18:35 Размер текста - 17 +

Тюменцы песком и огнетушителем тушили пожар Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В микрорайоне Тюменская слобода 9 апреля жители города потушили пожар. Об этом сообщили свидетели случившегося. «В микрорайоне Тюменская слобода сегодня загорелся сухостой (засохшие на корню деревья — прим. URA.RU). Неравнодушные тюменцы потушили все до приезда пожарных машин», — пишут очевидцы в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень». Видеоролик, с пытающей потушить траву людьми, разлетелся по социальным сетям. Жители домов тушили огонь землей и огнетушителем. Агентство направило запрос в пресс-службу МЧС Тюменской области. Ответ ожидается. Видео: взято из социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень».

В микрорайоне Тюменская слобода 9 апреля жители города потушили пожар. Об этом сообщили свидетели случившегося. «В микрорайоне Тюменская слобода сегодня загорелся сухостой (засохшие на корню деревья — прим. URA.RU). Неравнодушные тюменцы потушили все до приезда пожарных машин», — пишут очевидцы в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень». Видеоролик, с пытающей потушить траву людьми, разлетелся по социальным сетям. Жители домов тушили огонь землей и огнетушителем. Агентство направило запрос в пресс-службу МЧС Тюменской области. Ответ ожидается. Видео: взято из социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень».