08 апреля 2023
07 апреля 2023

Неравнодушные тюменцы помогли потушить огонь до приезда пожарников. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция МЧС Курган, пожар, огонь, трава горит
Тюменцы песком и огнетушителем тушили пожар Фото:

В микрорайоне Тюменская слобода 9 апреля жители города потушили пожар. Об этом сообщили свидетели случившегося.

«В микрорайоне Тюменская слобода сегодня загорелся сухостой (засохшие на корню деревья — прим. URA.RU). Неравнодушные тюменцы потушили все до приезда пожарных машин», — пишут очевидцы в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень».

Видеоролик, с пытающей потушить траву людьми, разлетелся по социальным сетям. Жители домов тушили огонь землей и огнетушителем.

Агентство направило запрос в пресс-службу МЧС Тюменской области. Ответ ожидается.

Видео: взято из социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень».

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В микрорайоне Тюменская слобода 9 апреля жители города потушили пожар. Об этом сообщили свидетели случившегося. «В микрорайоне Тюменская слобода сегодня загорелся сухостой (засохшие на корню деревья — прим. URA.RU). Неравнодушные тюменцы потушили все до приезда пожарных машин», — пишут очевидцы в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень». Видеоролик, с пытающей потушить траву людьми, разлетелся по социальным сетям. Жители домов тушили огонь землей и огнетушителем. Агентство направило запрос в пресс-службу МЧС Тюменской области. Ответ ожидается. Видео: взято из социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...