УФАС не будет вмешиваться в ситуацию с ростом цен на шиномонтаж в Тюмени

Тюменские шиномонтажные мастерские подняли цены на свои услуги из-за повышенного спроса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Региональное управление ФАС по Тюменской области не вмешивается в ситуацию с ростом цен на шиномонтаж в Тюмени, потому что по закону стоимость этих услуг не подлежат государственному регулированию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ФАС по Тюменской области.

«Цены на шиномонтажные услуги, согласно действующему законодательству Российской Федерации, государственному регулированию не подлежат. Рынок шиномонтажных услуг является конкурентным, т. к. на рынке действует большое число поставщиков», — сообщили в региональном управлении ФАС по Тюменской области в ответ на запрос URA.RU.

Там добавили, что УФАС может осуществлять контроль за ценообразованием, если положение поставщика услуг на товарном рынке является доминирующим. Антимонопольщики также могут вмешаться в ситуацию с ценами, если несколько предприятий заключили между собой картельные соглашения.

Ранее агентство писало о том, что на фоне повышенного спроса, тюменские шиномонтажные мастерские значительно подняли цены на свои услуги. По данным источников URA.RU, рост цен составил, в среднем, 50%.