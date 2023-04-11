11 апреля 2023

Бывшего тюремщика из Кургана будут судить за то, что проносил телефоны в колонию

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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, дверь, сизо, зона, арест, ключи, колония, тюрьма, замок, следственный изолятор, тюремная камера
Бывшего сотрудника курганской колонии будут судить за взятку от заключенного Фото:

Бывшего сотрудника курганской колонии будут судить за то, что он проносил заключенному телефоны и сим-карты за взятку. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Курганской области.

«Установлено, что в прошлом году обвиняемый вступил в неслужебные отношения с одним из заключенных, отбывающим наказание в указанном учреждении, и за взятку пронес для него запрещенные на территории исправительного учреждения предметы — сотовые телефоны и сим-карты. В ходе следствия мужчина свою вину признал», — сообщили в пресс-службе ведомства. Сейчас по делу собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее URA.RU писало, что курганский тюремщик из ИК-2 попал под следствие. Его задержали при попытке пронести запрещенный предметы. До этого в данной колонии проходили обыски среди заключенных и тюремщиков. Также сообщалось, что в Кургане был задержан замначальника одной из колоний по подозрению в превышении полномочий. Кроме того, инсайдеры агентства сообщали, что в колонии №2 проносят запрещенку за деньги. По данным источников, заключенным якобы передавали телефоны и наркотические вещества. За услуги с них брали от 50 до 100 тысяч рублей.

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Бывшего сотрудника курганской колонии будут судить за то, что он проносил заключенному телефоны и сим-карты за взятку. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Курганской области. «Установлено, что в прошлом году обвиняемый вступил в неслужебные отношения с одним из заключенных, отбывающим наказание в указанном учреждении, и за взятку пронес для него запрещенные на территории исправительного учреждения предметы — сотовые телефоны и сим-карты. В ходе следствия мужчина свою вину признал», — сообщили в пресс-службе ведомства. Сейчас по делу собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее URA.RU писало, что курганский тюремщик из ИК-2 попал под следствие. Его задержали при попытке пронести запрещенный предметы. До этого в данной колонии проходили обыски среди заключенных и тюремщиков. Также сообщалось, что в Кургане был задержан замначальника одной из колоний по подозрению в превышении полномочий. Кроме того, инсайдеры агентства сообщали, что в колонии №2 проносят запрещенку за деньги. По данным источников, заключенным якобы передавали телефоны и наркотические вещества. За услуги с них брали от 50 до 100 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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