Бывшего тюремщика из Кургана будут судить за то, что проносил телефоны в колонию

12 апреля 2023 в 16:42 Размер текста - 17 +

Бывшего сотрудника курганской колонии будут судить за взятку от заключенного Фото: Анна Майорова © URA.RU Бывшего сотрудника курганской колонии будут судить за то, что он проносил заключенному телефоны и сим-карты за взятку. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Курганской области. «Установлено, что в прошлом году обвиняемый вступил в неслужебные отношения с одним из заключенных, отбывающим наказание в указанном учреждении, и за взятку пронес для него запрещенные на территории исправительного учреждения предметы — сотовые телефоны и сим-карты. В ходе следствия мужчина свою вину признал», — сообщили в пресс-службе ведомства. Сейчас по делу собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее URA.RU писало, что курганский тюремщик из ИК-2 попал под следствие. Его задержали при попытке пронести запрещенный предметы. До этого в данной колонии проходили обыски среди заключенных и тюремщиков. Также сообщалось, что в Кургане был задержан замначальника одной из колоний по подозрению в превышении полномочий. Кроме того, инсайдеры агентства сообщали, что в колонии №2 проносят запрещенку за деньги. По данным источников, заключенным якобы передавали телефоны и наркотические вещества. За услуги с них брали от 50 до 100 тысяч рублей.

Бывшего сотрудника курганской колонии будут судить за то, что он проносил заключенному телефоны и сим-карты за взятку. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Курганской области. «Установлено, что в прошлом году обвиняемый вступил в неслужебные отношения с одним из заключенных, отбывающим наказание в указанном учреждении, и за взятку пронес для него запрещенные на территории исправительного учреждения предметы — сотовые телефоны и сим-карты. В ходе следствия мужчина свою вину признал», — сообщили в пресс-службе ведомства. Сейчас по делу собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее URA.RU писало, что курганский тюремщик из ИК-2 попал под следствие. Его задержали при попытке пронести запрещенный предметы. До этого в данной колонии проходили обыски среди заключенных и тюремщиков. Также сообщалось, что в Кургане был задержан замначальника одной из колоний по подозрению в превышении полномочий. Кроме того, инсайдеры агентства сообщали, что в колонии №2 проносят запрещенку за деньги. По данным источников, заключенным якобы передавали телефоны и наркотические вещества. За услуги с них брали от 50 до 100 тысяч рублей.