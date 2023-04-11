Экс-мэр Тюмени Киричук не захотел уходить из политики

12 апреля 2023 в 18:56 Размер текста - 17 +

Степан Киричук подался на праймериз ЕР в гордуму Фото: Денис Моргунов © URA.RU Бывший мэр областной столицы Степан Киричук не захотел покидать городскую думу Тюмени. Он заявился на праймериз ЕР. Об этом сообщил тюменский секретарь партии «Единая Россия» Андрей Артюхов. «На сегодняшнем оргкомитете зарегистрировали 32 заявления от участников предварительного голосования ЕР для дальнейшего выдвижения от партии кандидатами в депутаты Тюменской городской думы. Зарегистрированы действующие депутаты Тюменской городской думы. Среди них — Степан Киричук», — заявил Андрей Артюхов. Ранее агентство писало о торге за политическое будущее Степана Киричука. Его выдвижение в гордуму на новый срок до последнего было не определено. Все из-за возраста: в мае политику исполнится 74 года. Степан Киричук стал мэром в 1996 году. После этого, до 2018 года, он работал в Совете Федерации. По приезде в Тюмень Киричук избрался в городскую думу.

Бывший мэр областной столицы Степан Киричук не захотел покидать городскую думу Тюмени. Он заявился на праймериз ЕР. Об этом сообщил тюменский секретарь партии «Единая Россия» Андрей Артюхов. «На сегодняшнем оргкомитете зарегистрировали 32 заявления от участников предварительного голосования ЕР для дальнейшего выдвижения от партии кандидатами в депутаты Тюменской городской думы. Зарегистрированы действующие депутаты Тюменской городской думы. Среди них — Степан Киричук», — заявил Андрей Артюхов. Ранее агентство писало о торге за политическое будущее Степана Киричука. Его выдвижение в гордуму на новый срок до последнего было не определено. Все из-за возраста: в мае политику исполнится 74 года. Степан Киричук стал мэром в 1996 году. После этого, до 2018 года, он работал в Совете Федерации. По приезде в Тюмень Киричук избрался в городскую думу.