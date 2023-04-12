К проблеме, грозящей социальным взрывом, подключилась мэрия Кургана

Курганцам объяснили двойные квитанции, которые пришли на оплату услуг ЖКХ Фото: Николай Бастриков © URA.RU

К проблеме, связанной с двойными квитанциями на коммуналку, возмутившими горожан, подключились чиновники мэрии Кургана. Свои пояснения также дал исполнительный директор управляющей компании «Новая волна» Сергей Алдошин. Проблемы были озвучены во время прямой линии, говорится на сайте пресс-службы администрации.

Директор рассказал, что с 1 марта «Новая волна» перешла на расчеты с платежным агентом — АО РКЦ «Актив». «Жителям теперь приходят две платежных квитанции — одна от ЕРЦ „Прогресс“, которая содержит начисления за потребленные коммунальные ресурсы — электроэнергию, воду, тепло и др. Вторая квитанция от имени ООО „Новая Волна Курган“ выпускается платежным агентом АО РКЦ „Актив“ и содержит исключительно начисления за содержание и текущий ремонт общего имущества дома», — уточнил Алдошин.

На прямой линии присутствовал директор департамента ЖКХ Роман Медведев. Он отвечал на вопросы горожан. Курганцев также волнует уборка подъездов и дворов, ремонт крылец и вывоз спиленных веток.

Ранее URA.RU писало, что курганцев возмутила стоимость услуг крупнейшей управкомпании. Жители не смогли понять, почему получили двойные квитанции и опасались оплачивать их.