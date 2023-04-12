Адвокат отказался защищать обвиняемого в убийстве тюменской девочки Виталия Бережного

Обвиняемый в убийстве ребенка Виталий Бережной отказался от адвоката Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой

Адвокат Александр Почуев вышел из дела об убийстве 8-летней тюменской девочки, в совершении которого обвиняется Виталий Бережной. Об этом юрист рассказал в своем telegram-канале.

«Сегодня я вышел из дела под председательством судьи Мосгорсуда А. Б. Ковалевской в отношении спецназовца В.А.Бережного. Так лучше для доверителя, и, в целом, это нужно для установления истины по делу. Такие маневры мой доверитель был вынужден осуществлять в связи с тем, что более 50 ходатайств обвинения были удовлетворены полностью или от части, а практически все ходатайства защиты (более 127) были отклонены или вообще оставлены без внимания», — написал Почуев в своем telegram-канале.

В своей публикации Почуев пожаловался на унижения со стороны судьи и пропажу вещественных доказательств. Также юрист заявил о том, что собирается подать в суд на автора программы «Расследование Эдуарда Петрова».

8-летняя девочка пропала в Тюмени 30 июня 2021 года. Спустя полтора месяца ее тело было найдено на берегу озера Оброчное в микрорайоне Лесобаза. По подозрению в убийстве был арестован Виталий Бережной. Он признал вину в содеянном, а затем отказался от показаний, заявив, что дал их под давлением следствия. В Тюмени уголовное дело Бережного рассматривалось с участием присяжных. Но после вынесения вердикта, их решение было отменено из-за утечки информации. После этого дело было передано для рассмотрения в Мосгорсуд.