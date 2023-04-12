Тюменец кинул гранату в соседа из-за громкой музыки

Где именно тюменец добыл гранату, неизвестно Фото: Илья Московец © URA.RU

Пьяный тюменец кинул гранату в соседа, который не хотел убавлять громкость своей музыки. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. Пострадавшего госпитализировали с травмами бедра и таза.

«Житель Тюмени метнул в соседа гранатой, потому что тот не хотел убавлять свою музыку. Пострадавший попал в больницу с многочисленными ранениями. <…> 33-летнего постаревшего увезли в больницу с ранениями бедра и таза. Он на момент госпитализации тоже был пьян», — говорится в сообщении telegram-канала.

Отмечается, что 57-летний житель Тюмени, забросивший гранату, работает охранником на одном из заводов. Где именно тюменец добыл боеприпас, неизвестно. На участке пострадавшего нашли фрагменты гранаты. Агентство URA.RU направило запрос в силовые структуры региона, ответ ожидается.