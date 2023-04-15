В Тюмени резко вырос спрос на работников сферы общепита

16 апреля 2023 в 12:35 Размер текста - 17 +

Средние предлагаемые зарплаты работник сферы общепита выросли примерно на три тысячи рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Тюмени спрос на работников общепита за год вырос на 55%. Такие данные приводят аналитики hh.ru. По словам исследователей, Тюмень вошла в топ городов с высоким спросом на персонал в данной сфере. «В Тюмени значительно усилился кадровый голод в сфере общепита. Спрос на официантов, барменов и бариста вырос на 55% по сравнению с прошлым годом», — сообщает издание РБК Тюмень со ссылкой на исследователей. По данным аналитиков, средние предлагаемые зарплаты работников сферы общепита выросли примерно на три тысячи рублей. Также специалисты отмечают сезонность одним из факторов нехватки сотрудников. Ранее URA.RU писало о кадровом голоде в ресторанной сфере. По данным управляющего одного из местных пабов, некоторые сотрудники после пандемии перестали верить в общепит.

В Тюмени спрос на работников общепита за год вырос на 55%. Такие данные приводят аналитики hh.ru. По словам исследователей, Тюмень вошла в топ городов с высоким спросом на персонал в данной сфере. «В Тюмени значительно усилился кадровый голод в сфере общепита. Спрос на официантов, барменов и бариста вырос на 55% по сравнению с прошлым годом», — сообщает издание РБК Тюмень со ссылкой на исследователей. По данным аналитиков, средние предлагаемые зарплаты работников сферы общепита выросли примерно на три тысячи рублей. Также специалисты отмечают сезонность одним из факторов нехватки сотрудников. Ранее URA.RU писало о кадровом голоде в ресторанной сфере. По данным управляющего одного из местных пабов, некоторые сотрудники после пандемии перестали верить в общепит.