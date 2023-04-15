15 апреля 2023

Власти заманивают контрактников, экс-силовик раскрыл гостайну: главные события ХМАО за неделю

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти привлекают контрактников из других регионов и среди диаспор Фото:

Власти ХМАО заманивают жителей регионов УрФО для заключения контракта на прохождение военной службы. Желающим предлагают выгодные условия. Также контрактную службу власти рекламируют среди иностранцев. Экс-начальника отдела наркоконтроля управления МВД по Сургуту будут судить за разглашение государственной тайны. URA.RU приводит подборку главных новостей ХМАО за прошедшую неделю с 10 по 16 апреля.

  • Власти ХМАО заманивают жителей соседних регионов УрФО для отправки на контрактную службу. Потенциальным контрактникам предлагают подписать документ на территории Кондинского района. Мэриям поручили распространять листовки с рекламой контрактной службы на азербайджанском, таджикском и узбекском языках. Власти планируют привлечь членов диаспор к участию в спецоперации.
  • Бывшей вице-мэру Нижневартовска Ирине Воликовской предрекают переезд за пределы ХМАО для продолжения карьеры. Она покинула пост после нескольких скандалов в соцблоке.
  • Экс-руководитель отдела наркоконтроля управления МВД по Сургуту пойдет под суд за разглашение гостайны. Бывший полицейский не признает вину.
  • В Сургуте замдиректора «Горводоканала» Елена Арефьева через суд добилась восстановления на работу. Она требует компенсацию морального вреда и возмещение заработной платы. При этом Арефьева вместе с родственниками задолжала компании более семи миллионов рублей.
  • В правительстве ХМАО прорабатывают эскизы для обновления дизайна официального сайта. Он не менялся более семи лет.
  • Губернатор Югры Наталья Комарова изменила структуру правительства. Так, депсвязей переименован в департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей, часть полномочий передана в другие структуры. А департамент проектного управления ликвидирован.
  • Сотрудники ФСБ задержали мужчину, который пришел в кафе «Hookah place» в футболке с надписью «Служба безопасности Украины» (СБУ). Директор заведения Игнатий Сомов заявил о травле и призвал людей к единению.
  • Мэр Нефтеюганска Эльвира Бугай завершила зачистку администрации от представителей команды предшественника. Свой пост покинула директор департамента экономического развития Светлана Григорьева, которая считалась креатурой бывшего главы города Сергея Дегтярева.

  • Правительство ХМАО планирует продать здание, в котором размещалось представительство округа в Тюменской области. Особняк хотят выставить на торги.

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Власти ХМАО заманивают жителей регионов УрФО для заключения контракта на прохождение военной службы. Желающим предлагают выгодные условия. Также контрактную службу власти рекламируют среди иностранцев. Экс-начальника отдела наркоконтроля управления МВД по Сургуту будут судить за разглашение государственной тайны. URA.RU приводит подборку главных новостей ХМАО за прошедшую неделю с 10 по 16 апреля. Правительство ХМАО планирует продать здание, в котором размещалось представительство округа в Тюменской области. Особняк хотят выставить на торги.
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