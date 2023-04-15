Власти заманивают контрактников, экс-силовик раскрыл гостайну: главные события ХМАО за неделю

Власти привлекают контрактников из других регионов и среди диаспор Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Власти ХМАО заманивают жителей регионов УрФО для заключения контракта на прохождение военной службы. Желающим предлагают выгодные условия. Также контрактную службу власти рекламируют среди иностранцев. Экс-начальника отдела наркоконтроля управления МВД по Сургуту будут судить за разглашение государственной тайны. URA.RU приводит подборку главных новостей ХМАО за прошедшую неделю с 10 по 16 апреля.