Мэр из ХМАО завершила зачистку команды предшественника. Инсайд

12 апреля 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Из мэрии Нефтеюганска уволилась последняя чиновница, считавшаяся креатурой предыдущего главы города Фото: Анна Майорова © URA.RU Глава Нефтеюганска (ХМАО) Эльвира Бугай завершила в мэрии зачистку команды предшественника. Источник URA.RU в мэрии города сообщил, что в отставку ушла директор департамента экономического развития Светлана Григорьева, которая считалась креатурой бывшего главы города Сергея Дегтярева. «Из администрации ушла последняя креатура бывшего градоначальника Дегтярева — директор депэкономразвития Григорьева. Чиновнице при смене власти в Нефтеюганске давали гарантии, что она будет спокойно работать. Но спустя полтора года Бугай понадобился абсолютно лояльный ей человек, который будет отвечать за муниципальные закупки. Поэтому Григорьева была вынуждена уйти в отставку», — рассказал инсайдер. Светлана Григорьева не ответила на звонок корреспондента агентства. В пресс-службу мэрии Нефтеюганска был направлен запрос о причинах отставки Григорьевой. На момент публикации новости ответ на него получен не был. Ранее URA.RU писало о грядущем конфликте элит Нефтеюганска. По данным инсайдера, Бугай вышла из-под влияния Степана Пыталева, которого считают теневым мэром города.

Глава Нефтеюганска (ХМАО) Эльвира Бугай завершила в мэрии зачистку команды предшественника. Источник URA.RU в мэрии города сообщил, что в отставку ушла директор департамента экономического развития Светлана Григорьева, которая считалась креатурой бывшего главы города Сергея Дегтярева. «Из администрации ушла последняя креатура бывшего градоначальника Дегтярева — директор депэкономразвития Григорьева. Чиновнице при смене власти в Нефтеюганске давали гарантии, что она будет спокойно работать. Но спустя полтора года Бугай понадобился абсолютно лояльный ей человек, который будет отвечать за муниципальные закупки. Поэтому Григорьева была вынуждена уйти в отставку», — рассказал инсайдер. Светлана Григорьева не ответила на звонок корреспондента агентства. В пресс-службу мэрии Нефтеюганска был направлен запрос о причинах отставки Григорьевой. На момент публикации новости ответ на него получен не был. Ранее URA.RU писало о грядущем конфликте элит Нефтеюганска. По данным инсайдера, Бугай вышла из-под влияния Степана Пыталева, которого считают теневым мэром города.