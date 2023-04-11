11 апреля 2023
10 апреля 2023

Мэр из ХМАО завершила зачистку команды предшественника. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Российский гонщик Сергей Карякин подает документы на участие в праймериз партии «Единая Россия». Екатеринбург, ручка, чиновница, запись, документы, заполнение бланков, секретарь, бизнесвумен, шариковая ручка
Из мэрии Нефтеюганска уволилась последняя чиновница, считавшаяся креатурой предыдущего главы города Фото:

Глава Нефтеюганска (ХМАО) Эльвира Бугай завершила в мэрии зачистку команды предшественника. Источник URA.RU в мэрии города сообщил, что в отставку ушла директор департамента экономического развития Светлана Григорьева, которая считалась креатурой бывшего главы города Сергея Дегтярева.

«Из администрации ушла последняя креатура бывшего градоначальника Дегтярева — директор депэкономразвития Григорьева. Чиновнице при смене власти в Нефтеюганске давали гарантии, что она будет спокойно работать. Но спустя полтора года Бугай понадобился абсолютно лояльный ей человек, который будет отвечать за муниципальные закупки. Поэтому Григорьева была вынуждена уйти в отставку», — рассказал инсайдер.

Светлана Григорьева не ответила на звонок корреспондента агентства. В пресс-службу мэрии Нефтеюганска был направлен запрос о причинах отставки Григорьевой. На момент публикации новости ответ на него получен не был.

Ранее URA.RU писало о грядущем конфликте элит Нефтеюганска. По данным инсайдера, Бугай вышла из-под влияния Степана Пыталева, которого считают теневым мэром города.

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Глава Нефтеюганска (ХМАО) Эльвира Бугай завершила в мэрии зачистку команды предшественника. Источник URA.RU в мэрии города сообщил, что в отставку ушла директор департамента экономического развития Светлана Григорьева, которая считалась креатурой бывшего главы города Сергея Дегтярева. «Из администрации ушла последняя креатура бывшего градоначальника Дегтярева — директор депэкономразвития Григорьева. Чиновнице при смене власти в Нефтеюганске давали гарантии, что она будет спокойно работать. Но спустя полтора года Бугай понадобился абсолютно лояльный ей человек, который будет отвечать за муниципальные закупки. Поэтому Григорьева была вынуждена уйти в отставку», — рассказал инсайдер. Светлана Григорьева не ответила на звонок корреспондента агентства. В пресс-службу мэрии Нефтеюганска был направлен запрос о причинах отставки Григорьевой. На момент публикации новости ответ на него получен не был. Ранее URA.RU писало о грядущем конфликте элит Нефтеюганска. По данным инсайдера, Бугай вышла из-под влияния Степана Пыталева, которого считают теневым мэром города.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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