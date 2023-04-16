Тюменцам рассказали о стоимости билетов за границу в мае

Aviasales: билеты из Тюмени в Турцию в мае стоят 17 400 рублей, а в Дубай — 20 400

17 апреля 2023 в 07:48 Размер текста - 17 +

Дороже всего будет стоить перелет из Тюмени в Грузию с пересадкой Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жителям Тюмени рассказали о стоимости авиабилетов за границу в майские праздники. Об этом сообщили аналитики Aviasales. Так, на билеты в Турцию тюменцам придется потратить от 17400 рублей, а в ОАЭ — от 20400. «Стамбул, Турция — от 17 400 с пересадкой в одну сторону, от 24 700 прямой. Дубай, ОАЭ — от 20 400 с пересадкой, Тбилиси, Грузия — от 23 300 с пересадкой», — рассказали в пресс-службе Aviasales журналистам «РБК Тюмень». Также аналитики сравнили цены на перелеты по России. Самая дешевая поездка будет в Екатеринбург — от 2300 рублей. Остальные цены на майские праздники будут: Москва — от 3700 рублей, Самара — от 4600 рублей, Санкт-Петербург — от 6100 рублей, Казань — от 7300 рублей. Ранее самым дорогим из популярных авианаправлений в марте из Тюмени стал рейс в Минеральные воды. Средний чек за билеты в обе стороны составил в среднем 14 300 рублей. Самым дорогим зарубежным направлением оказался рейс до Таиланда. Средний чек за перелет в обе стороны обошелся в 74 тысячи рублей.

Жителям Тюмени рассказали о стоимости авиабилетов за границу в майские праздники. Об этом сообщили аналитики Aviasales. Так, на билеты в Турцию тюменцам придется потратить от 17400 рублей, а в ОАЭ — от 20400. «Стамбул, Турция — от 17 400 с пересадкой в одну сторону, от 24 700 прямой. Дубай, ОАЭ — от 20 400 с пересадкой, Тбилиси, Грузия — от 23 300 с пересадкой», — рассказали в пресс-службе Aviasales журналистам «РБК Тюмень». Также аналитики сравнили цены на перелеты по России. Самая дешевая поездка будет в Екатеринбург — от 2300 рублей. Остальные цены на майские праздники будут: Москва — от 3700 рублей, Самара — от 4600 рублей, Санкт-Петербург — от 6100 рублей, Казань — от 7300 рублей. Ранее самым дорогим из популярных авианаправлений в марте из Тюмени стал рейс в Минеральные воды. Средний чек за билеты в обе стороны составил в среднем 14 300 рублей. Самым дорогим зарубежным направлением оказался рейс до Таиланда. Средний чек за перелет в обе стороны обошелся в 74 тысячи рублей.