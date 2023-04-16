Курганцы жалуются на агрессивных подростков, которые ездят на квадроциклах

В поселке Теплый стан в Кургане, по словам местных жителей, подростки на квадроциклах создают аварийные ситуации и агрессивно реагируют на замечания. Об этом горожане сообщили на «Обратись».
«Каждый год в теплый период неуправляемые подростки гоняют по поселку на квадроциклах и прочих ТС, создавая аварийные ситуации. На замечания взрослых не реагируют и ведут себя агрессивно. Просим принять меры: создать патрулирование на постоянной основе, усилив меры в летний период, в выходные и праздничные дни», — написал обратившийся от лица от местных жителей.
Представители мэрии Кургана ответили на портале, что горожанам по этому поводу нужно обратиться в ГИБДД. В отделении пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Кургану URA.RU ответили, что в ведомство никто не обращался по этой проблеме.
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