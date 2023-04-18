18 апреля 2023
17 апреля 2023

Житель ЯНАО пожаловался на условия в ИВС

© Служба новостей «URA.RU»
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Операция "Бомж" полиции Калининского района. Челябинск, клетка, арест, тюрьма, решетка, преступник, кпз, обезьянник, ивс, задержание
Жителю ЯНАО не понравились условия в ИВС Фото:

Житель Салехарда (ЯНАО) пожаловался на условия в изоляторе временного содержания. Как написал анонимно ямалец в соцсети «ВКонтакте», задержанных якобы поят кипятком, а в помещении полнейшая антисанитария.

«Обращение к администрации УМВД Салехард, пробыл в ИВС несколько суток, а впечатление, что попал в 19-й век. В первый день поили кипятком, хамское отношение, утром поднимают и гонят, как стаю собак. Проверяют комнаты, хотя оттуда никуда не выходят. Полнейшая антисанитария, не выдают ни полотенец, ни мыла. Матрасы, как заходишь, не выдаются. Человек вышел, а другой заходит и ложится на этот матрас. В моем присутствие на одном матрасе спали четыре человека, что ни в какие рамки не входит», — написал автор.

Он добавил, что задержанным не разрешали совершать телефонные звонки и не выводили на прогулку. По словам мужчины, в камерах проблемы с вентиляцией — из-за холода можно заболеть. Однако не все салехардцы согласились с жалобами автора. Некоторые отреагировали с иронией. «Да ладно?! Государство вдруг с вами поступило не по закону?» — написала Алина Давыдова. «А еще судом пугают, не санаторий, а не пойми что», — добавил Александр Терентьев.

В пресс-службе окружного УМВД агентству сообщили, что данная информация зарегистрирована. Правоохранители проведут проверку.

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Житель Салехарда (ЯНАО) пожаловался на условия в изоляторе временного содержания. Как написал анонимно ямалец в соцсети «ВКонтакте», задержанных якобы поят кипятком, а в помещении полнейшая антисанитария. «Обращение к администрации УМВД Салехард, пробыл в ИВС несколько суток, а впечатление, что попал в 19-й век. В первый день поили кипятком, хамское отношение, утром поднимают и гонят, как стаю собак. Проверяют комнаты, хотя оттуда никуда не выходят. Полнейшая антисанитария, не выдают ни полотенец, ни мыла. Матрасы, как заходишь, не выдаются. Человек вышел, а другой заходит и ложится на этот матрас. В моем присутствие на одном матрасе спали четыре человека, что ни в какие рамки не входит», — написал автор. Он добавил, что задержанным не разрешали совершать телефонные звонки и не выводили на прогулку. По словам мужчины, в камерах проблемы с вентиляцией — из-за холода можно заболеть. Однако не все салехардцы согласились с жалобами автора. Некоторые отреагировали с иронией. «Да ладно?! Государство вдруг с вами поступило не по закону?» — написала Алина Давыдова. «А еще судом пугают, не санаторий, а не пойми что», — добавил Александр Терентьев. В пресс-службе окружного УМВД агентству сообщили, что данная информация зарегистрирована. Правоохранители проведут проверку.
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