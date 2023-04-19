В Тюмени предложили отправлять к психиатру водителей, шумящих по ночам

Члены Общественной палаты Тюменской области предложили проверять на психическое здоровье водителей, которые нарушают ночной покой граждан шумом своих автомобилей. Информация о данном предложении, направленном в Госдуму РФ, представлена на сайте ОП региона.
«Группа общественного экологического контроля Общественной палаты Тюменской области предложила ряд мер, направленных на борьбу с шумным транспортом. А именно: предусмотреть усиленную ответственность за неоднократные нарушения, в виде лишения права управления транспортным средством сроком не менее года, с пересдачей экзаменов и получением справки о психическом здоровье», — говорится в информации на сайте ОП региона.
Под нарушениями подразумеваются внесение изменений в систему выпуска выхлопных газов транспортного средства, приводящих к повышенному шуму, а также движение с повышенным шумом в ночное время. Свои предложения общественники направили в Госдуму РФ. В список идей для наказания ночных гонщиков также вошли:
- увеличение размера штрафов в десять раз;
- принудительная доставка автомобиля на замер уровня шума;
- введение ответственности за отказ от демонтажа конструкций, которые приводят к повышенному шуму.
Как подчеркивают общественники, в ноябре 2022 года Тюмень вошла в список городов, в которых наиболее остро стоит проблема транспортного шума (наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Екатеринбургом). Ранее URA.RU писало, что уставшие от ночных гонщиков тюменцы собирались бороться с нарушителями покоя самостоятельно: вычислять их и проводить с ними профилактику.
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