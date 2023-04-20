20 апреля 2023

В Тюмени дважды перекроют улицы перед Днем Победы. Карта

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Виды Тюмени. Тюмень , машины, автомобили, улица республики, весна, май
Центральные дороги будут перекрывать с 30 апреля по 1 мая и с 7 по 8 мая Фото:

В Тюмени дважды будет перекрыто дорожное движение по центральным улицам города из-за торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы. Информация об этом появилась на сайте администрации Тюмени.

«В связи с проведением массового мероприятия — торжественного возложения цветов, гирлянд и венков на мемориальном комплексе „Память“ будет прекращено движение транспортных средств на автомобильной дороге по ул. Станкостроителей на участке от ул. Профсоюзной до здания № 83 „а“ по ул. Республики в период с 21-00 часа 30.04.2023 до 16-00 часов 01.05.2023 и в период с 21-00 часа 07.05.2023 до 12-00 часов 08.05.2023», — указано на сайте ведомства.

Власти опубликовали карту со схемой объезда. Водителям рекомендуют двигаться по маршруту улиц Профсоюзная, Советская и Республики.

Схема объезда перекрытых дорог
Схема объезда перекрытых дорог

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В Тюмени дважды будет перекрыто дорожное движение по центральным улицам города из-за торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы. Информация об этом появилась на сайте администрации Тюмени. «В связи с проведением массового мероприятия — торжественного возложения цветов, гирлянд и венков на мемориальном комплексе „Память“ будет прекращено движение транспортных средств на автомобильной дороге по ул. Станкостроителей на участке от ул. Профсоюзной до здания № 83 „а“ по ул. Республики в период с 21-00 часа 30.04.2023 до 16-00 часов 01.05.2023 и в период с 21-00 часа 07.05.2023 до 12-00 часов 08.05.2023», — указано на сайте ведомства. Власти опубликовали карту со схемой объезда. Водителям рекомендуют двигаться по маршруту улиц Профсоюзная, Советская и Республики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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