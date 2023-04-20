В Тюмени дважды перекроют улицы перед Днем Победы. Карта

21 апреля 2023 в 12:19 Размер текста - 17 +

Центральные дороги будут перекрывать с 30 апреля по 1 мая и с 7 по 8 мая Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени дважды будет перекрыто дорожное движение по центральным улицам города из-за торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы. Информация об этом появилась на сайте администрации Тюмени. «В связи с проведением массового мероприятия — торжественного возложения цветов, гирлянд и венков на мемориальном комплексе „Память“ будет прекращено движение транспортных средств на автомобильной дороге по ул. Станкостроителей на участке от ул. Профсоюзной до здания № 83 „а“ по ул. Республики в период с 21-00 часа 30.04.2023 до 16-00 часов 01.05.2023 и в период с 21-00 часа 07.05.2023 до 12-00 часов 08.05.2023», — указано на сайте ведомства. Власти опубликовали карту со схемой объезда. Водителям рекомендуют двигаться по маршруту улиц Профсоюзная, Советская и Республики. Схема объезда перекрытых дорог Сайт администрации города Тюмени

В Тюмени дважды будет перекрыто дорожное движение по центральным улицам города из-за торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы. Информация об этом появилась на сайте администрации Тюмени. «В связи с проведением массового мероприятия — торжественного возложения цветов, гирлянд и венков на мемориальном комплексе „Память“ будет прекращено движение транспортных средств на автомобильной дороге по ул. Станкостроителей на участке от ул. Профсоюзной до здания № 83 „а“ по ул. Республики в период с 21-00 часа 30.04.2023 до 16-00 часов 01.05.2023 и в период с 21-00 часа 07.05.2023 до 12-00 часов 08.05.2023», — указано на сайте ведомства. Власти опубликовали карту со схемой объезда. Водителям рекомендуют двигаться по маршруту улиц Профсоюзная, Советская и Республики.