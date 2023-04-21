21 апреля 2023
20 апреля 2023

Житель ЯНАО во время пьянки до смерти забил приятеля ногами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Суд. Тюмень, за решеткой, судебное заседание, приговор суда, суд, судебное дело
Обвиняемый заключен под стражу Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) мужчина во время распития спиртных напитков забил приятеля ногами до смерти. Подробности расследования в отношении местного жителя сообщаются на сайте окружного управления СК РФ.

«По данным следствия, 13 февраля 2023 года в ночное время 46-летнего мужчину навестил его 45-летний знакомый. После совместного распития спиртного гость на почве внезапно возникших неприязненных отношений к хозяину квартиры повалил его на пол и нанес потерпевшему не менее четырех ударов со значительной силой кулаком и ногами в область головы и живота», — сообщается на официальном сайте ведомства.

В результате полученных травм потерпевший умер от разрыва внутренних органов и обильного кровотечения. Злоумышленник заключен под стражу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Мотовилихинского района города. Мужчина до смерти забил малолетнего сына своей подруги.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новом Уренгое (ЯНАО) мужчина во время распития спиртных напитков забил приятеля ногами до смерти. Подробности расследования в отношении местного жителя сообщаются на сайте окружного управления СК РФ. «По данным следствия, 13 февраля 2023 года в ночное время 46-летнего мужчину навестил его 45-летний знакомый. После совместного распития спиртного гость на почве внезапно возникших неприязненных отношений к хозяину квартиры повалил его на пол и нанес потерпевшему не менее четырех ударов со значительной силой кулаком и ногами в область головы и живота», — сообщается на официальном сайте ведомства. В результате полученных травм потерпевший умер от разрыва внутренних органов и обильного кровотечения. Злоумышленник заключен под стражу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Мотовилихинского района города. Мужчина до смерти забил малолетнего сына своей подруги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...