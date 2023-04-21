Житель ЯНАО во время пьянки до смерти забил приятеля ногами

22 апреля 2023 в 16:17 Размер текста - 17 +

Обвиняемый заключен под стражу Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) мужчина во время распития спиртных напитков забил приятеля ногами до смерти. Подробности расследования в отношении местного жителя сообщаются на сайте окружного управления СК РФ. «По данным следствия, 13 февраля 2023 года в ночное время 46-летнего мужчину навестил его 45-летний знакомый. После совместного распития спиртного гость на почве внезапно возникших неприязненных отношений к хозяину квартиры повалил его на пол и нанес потерпевшему не менее четырех ударов со значительной силой кулаком и ногами в область головы и живота», — сообщается на официальном сайте ведомства. В результате полученных травм потерпевший умер от разрыва внутренних органов и обильного кровотечения. Злоумышленник заключен под стражу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Мотовилихинского района города. Мужчина до смерти забил малолетнего сына своей подруги.

В Новом Уренгое (ЯНАО) мужчина во время распития спиртных напитков забил приятеля ногами до смерти. Подробности расследования в отношении местного жителя сообщаются на сайте окружного управления СК РФ. «По данным следствия, 13 февраля 2023 года в ночное время 46-летнего мужчину навестил его 45-летний знакомый. После совместного распития спиртного гость на почве внезапно возникших неприязненных отношений к хозяину квартиры повалил его на пол и нанес потерпевшему не менее четырех ударов со значительной силой кулаком и ногами в область головы и живота», — сообщается на официальном сайте ведомства. В результате полученных травм потерпевший умер от разрыва внутренних органов и обильного кровотечения. Злоумышленник заключен под стражу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Мотовилихинского района города. Мужчина до смерти забил малолетнего сына своей подруги.