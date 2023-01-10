10 января 2023

Пермяк забил до смерти малолетнего сына своей подруги

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , уголовное дело, судебное заседание, судья, судебное дело
Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу Фото:

В Перми следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Мотовилихинского района города. Мужчину обвиняют в убийстве ребенка, сообщается на сайте СК РФ по Пермскому краю.

«Установлено, что с июня 2021 года по январь 2022 года обвиняемый, находясь в своем жилище на территории Мотовилихинского района Перми неоднократно причинял физические и психические страдания малолетнему сыну сожительницы. В период с 14 по 17 января 2022 года умышленно нанес малолетнему потерпевшему руками, ногами, а также твердым предметом множественные удары в голову и по различным частям тела потерпевшего», — сообщается на сайте ведомства.

С полученными травмами ребенка госпитализировали в больницу. Там его попытались спасти, но безуспешно. Спустя сутки ребенок скончался. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее URA.RU рассказывало, что главный следователь Перми взял на особый контроль дело об убийстве, которое произошло в Осе. Там были жестоко убиты муж, жена и ребенок.

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В Перми следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Мотовилихинского района города. Мужчину обвиняют в убийстве ребенка, сообщается на сайте СК РФ по Пермскому краю. «Установлено, что с июня 2021 года по январь 2022 года обвиняемый, находясь в своем жилище на территории Мотовилихинского района Перми неоднократно причинял физические и психические страдания малолетнему сыну сожительницы. В период с 14 по 17 января 2022 года умышленно нанес малолетнему потерпевшему руками, ногами, а также твердым предметом множественные удары в голову и по различным частям тела потерпевшего», — сообщается на сайте ведомства. С полученными травмами ребенка госпитализировали в больницу. Там его попытались спасти, но безуспешно. Спустя сутки ребенок скончался. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее URA.RU рассказывало, что главный следователь Перми взял на особый контроль дело об убийстве, которое произошло в Осе. Там были жестоко убиты муж, жена и ребенок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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