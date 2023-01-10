Пермяк забил до смерти малолетнего сына своей подруги

11 января 2023 в 19:52 Размер текста - 17 +

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Мотовилихинского района города. Мужчину обвиняют в убийстве ребенка, сообщается на сайте СК РФ по Пермскому краю. «Установлено, что с июня 2021 года по январь 2022 года обвиняемый, находясь в своем жилище на территории Мотовилихинского района Перми неоднократно причинял физические и психические страдания малолетнему сыну сожительницы. В период с 14 по 17 января 2022 года умышленно нанес малолетнему потерпевшему руками, ногами, а также твердым предметом множественные удары в голову и по различным частям тела потерпевшего», — сообщается на сайте ведомства. С полученными травмами ребенка госпитализировали в больницу. Там его попытались спасти, но безуспешно. Спустя сутки ребенок скончался. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее URA.RU рассказывало, что главный следователь Перми взял на особый контроль дело об убийстве, которое произошло в Осе. Там были жестоко убиты муж, жена и ребенок.

В Перми следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Мотовилихинского района города. Мужчину обвиняют в убийстве ребенка, сообщается на сайте СК РФ по Пермскому краю. «Установлено, что с июня 2021 года по январь 2022 года обвиняемый, находясь в своем жилище на территории Мотовилихинского района Перми неоднократно причинял физические и психические страдания малолетнему сыну сожительницы. В период с 14 по 17 января 2022 года умышленно нанес малолетнему потерпевшему руками, ногами, а также твердым предметом множественные удары в голову и по различным частям тела потерпевшего», — сообщается на сайте ведомства. С полученными травмами ребенка госпитализировали в больницу. Там его попытались спасти, но безуспешно. Спустя сутки ребенок скончался. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее URA.RU рассказывало, что главный следователь Перми взял на особый контроль дело об убийстве, которое произошло в Осе. Там были жестоко убиты муж, жена и ребенок.