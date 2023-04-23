В городе ЯНАО назначили нового прокурора

Прокурором в Надыме назначен Илья Уткин

24 апреля 2023 в 17:34 Размер текста - 17 +

Илья Уткин занял должность прокурора в Надыме Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новым прокурором в Надыме (ЯНАО) стал Илья Уткин. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правоохранительного ведомства. «Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 20.04.2023 № 418-к на должность Надымского городского прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа назначен советник юстиции Уткин Илья Александрович. Уткин И.А., 18.03.1984 года рождения, образование высшее юридическое, в 2006 году окончил ФГОУ ВПО «Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний», получив специальность «Юриспруденция», — сказано в сообщении. Уточняется, что Уткин служит в органах прокуратуры 17 лет. Он замещал должности следователя прокуратуры и следователя следственного комитета во Владимирской области. В Приуральском районе ЯНАО был заместителем прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. С 2018 года там же занимал должность прокурора. Ранее сообщалось, что пост прокурора в Лабытнанги занял выходец из Тюмени. Им стал Петр Юшков, у которого стаж работы в органах составляет шесть лет.

Новым прокурором в Надыме (ЯНАО) стал Илья Уткин. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правоохранительного ведомства. «Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 20.04.2023 № 418-к на должность Надымского городского прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа назначен советник юстиции Уткин Илья Александрович. Уткин И.А., 18.03.1984 года рождения, образование высшее юридическое, в 2006 году окончил ФГОУ ВПО «Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний», получив специальность «Юриспруденция», — сказано в сообщении. Уточняется, что Уткин служит в органах прокуратуры 17 лет. Он замещал должности следователя прокуратуры и следователя следственного комитета во Владимирской области. В Приуральском районе ЯНАО был заместителем прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. С 2018 года там же занимал должность прокурора. Ранее сообщалось, что пост прокурора в Лабытнанги занял выходец из Тюмени. Им стал Петр Юшков, у которого стаж работы в органах составляет шесть лет.