23 апреля 2023
22 апреля 2023

В городе ЯНАО назначили нового прокурора

Прокурором в Надыме назначен Илья Уткин
© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное заседание по случаю 297-ой годовщины образования Прокуратуры России. Москва, прокурор, погон
Илья Уткин занял должность прокурора в Надыме Фото:

Новым прокурором в Надыме (ЯНАО) стал Илья Уткин. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правоохранительного ведомства.

«Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 20.04.2023 № 418-к на должность Надымского городского прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа назначен советник юстиции Уткин Илья Александрович. Уткин И.А., 18.03.1984 года рождения, образование высшее юридическое, в 2006 году окончил ФГОУ ВПО «Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний», получив специальность «Юриспруденция», — сказано в сообщении.

Уточняется, что Уткин служит в органах прокуратуры 17 лет. Он замещал должности следователя прокуратуры и следователя следственного комитета во Владимирской области. В Приуральском районе ЯНАО был заместителем прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. С 2018 года там же занимал должность прокурора.

Ранее сообщалось, что пост прокурора в Лабытнанги занял выходец из Тюмени. Им стал Петр Юшков, у которого стаж работы в органах составляет шесть лет.

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Новым прокурором в Надыме (ЯНАО) стал Илья Уткин. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правоохранительного ведомства. «Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 20.04.2023 № 418-к на должность Надымского городского прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа назначен советник юстиции Уткин Илья Александрович. Уткин И.А., 18.03.1984 года рождения, образование высшее юридическое, в 2006 году окончил ФГОУ ВПО «Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний», получив специальность «Юриспруденция», — сказано в сообщении. Уточняется, что Уткин служит в органах прокуратуры 17 лет. Он замещал должности следователя прокуратуры и следователя следственного комитета во Владимирской области. В Приуральском районе ЯНАО был заместителем прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. С 2018 года там же занимал должность прокурора. Ранее сообщалось, что пост прокурора в Лабытнанги занял выходец из Тюмени. Им стал Петр Юшков, у которого стаж работы в органах составляет шесть лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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