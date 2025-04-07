Умер звезда ситкома «Деннис-мучитель» Джей Норт

Американский актер Джей Норт, известный по роли Денниса-мучителя в одноименном сериале, умер на 74 году жизни. Об этом сообщила его подруга, писательница Лори Джейкобсон.
«Наш дорогой Джей мирно ушел. Его страдания закончились, и он, наконец, обрел покой», — написала Джейкобсон на своей странице в одной из соцсетей. Она отметила, что актер долгое время боролся с раком и скончался 6 апреля в своем доме.
Джей Уэверли Норт-младший появился на свет 3 августа 1951 года и провел свои юные годы в Лос-Анджелесе. В возрасте шести лет ему досталась роль в ситкоме телеканала CBS, основанном на известных комиксах Хэнка Кетчама, где он исполнил персонажа Денниса-мучителя.
В дальнейшем Норт принимал участие в съемках различных телесериалов, включая «Агенты А.Н.К.Л.», «Шоу Люси» и «Мои три сына». Он также сыграл главную роль в киноленте «Майя», выпущенной в 1966 году. Кроме актерской деятельности, Норт активно занимался озвучиванием персонажей.
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