Умер звезда ситкома «Деннис-мучитель» Джей Норт

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Умер Джей Норт
Умер Джей Норт Фото:

Американский актер Джей Норт, известный по роли Денниса-мучителя в одноименном сериале, умер на 74 году жизни. Об этом сообщила его подруга, писательница Лори Джейкобсон.

«Наш дорогой Джей мирно ушел. Его страдания закончились, и он, наконец, обрел покой», — написала Джейкобсон на своей странице в одной из соцсетей. Она отметила, что актер  долгое время боролся с раком и скончался 6 апреля в своем доме.

Джей Уэверли Норт-младший появился на свет 3 августа 1951 года и провел свои юные годы в Лос-Анджелесе. В возрасте шести лет ему досталась роль в ситкоме телеканала CBS, основанном на известных комиксах Хэнка Кетчама, где он исполнил персонажа Денниса-мучителя.

В дальнейшем Норт принимал участие в съемках различных телесериалов, включая «Агенты А.Н.К.Л.», «Шоу Люси» и «Мои три сына». Он также сыграл главную роль в киноленте «Майя», выпущенной в 1966 году. Кроме актерской деятельности, Норт активно занимался озвучиванием персонажей.

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Американский актер Джей Норт, известный по роли Денниса-мучителя в одноименном сериале, умер на 74 году жизни. Об этом сообщила его подруга, писательница Лори Джейкобсон. «Наш дорогой Джей мирно ушел. Его страдания закончились, и он, наконец, обрел покой», — написала Джейкобсон на своей странице в одной из соцсетей. Она отметила, что актер  долгое время боролся с раком и скончался 6 апреля в своем доме. Джей Уэверли Норт-младший появился на свет 3 августа 1951 года и провел свои юные годы в Лос-Анджелесе. В возрасте шести лет ему досталась роль в ситкоме телеканала CBS, основанном на известных комиксах Хэнка Кетчама, где он исполнил персонажа Денниса-мучителя. В дальнейшем Норт принимал участие в съемках различных телесериалов, включая «Агенты А.Н.К.Л.», «Шоу Люси» и «Мои три сына». Он также сыграл главную роль в киноленте «Майя», выпущенной в 1966 году. Кроме актерской деятельности, Норт активно занимался озвучиванием персонажей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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