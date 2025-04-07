В Москве рабочие потеряли сознание в бутике Prada

В Москве трое рабочих потеряли сознание, надышавшись краской
В Москве трое рабочих потеряли сознание в здании бутика Prada, надышавшись краской во время малярных работ. Об этом сообщил Shot.
«Трое 25-летних работников реставрировали баки пожаротушения, расположенные в подвале бутика Prada на Большой Дмитровке. Во время малярных работ обоим стало плохо, мужчины потеряли сознание», — передает telegram-канал Shot.
Отмечается что очевидцы вызвали медработников. Они живы, с ними все в порядке, врачи привели их в сознание.
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