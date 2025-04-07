В Москве рабочие потеряли сознание в бутике Prada

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В Москве трое рабочих потеряли сознание, надышавшись краской
В Москве трое рабочих потеряли сознание, надышавшись краской Фото:

В Москве трое рабочих потеряли сознание в здании бутика Prada, надышавшись краской во время малярных работ. Об этом сообщил Shot.

«Трое 25-летних работников реставрировали баки пожаротушения, расположенные в подвале бутика Prada на Большой Дмитровке. Во время малярных работ обоим стало плохо, мужчины потеряли сознание», — передает telegram-канал Shot. 

Отмечается что очевидцы вызвали медработников. Они живы, с ними все в порядке, врачи привели их в сознание.

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В Москве трое рабочих потеряли сознание в здании бутика Prada, надышавшись краской во время малярных работ. Об этом сообщил Shot. «Трое 25-летних работников реставрировали баки пожаротушения, расположенные в подвале бутика Prada на Большой Дмитровке. Во время малярных работ обоим стало плохо, мужчины потеряли сознание», — передает telegram-канал Shot.  Отмечается что очевидцы вызвали медработников. Они живы, с ними все в порядке, врачи привели их в сознание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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