Прокуратура ЯНАО: школьник напал на девочку и охранника

Прокурор Нового Уренгоя выехал на место происшествия в школу №3, где охранник отобрал нож у агрессивного учащегося. По данным надзорного ведомства, школьник напал на девочку и охранника.
«Прокуратура Нового Уренгоя по поручению прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа проводит проверку по факту нападения 11-летнего учащегося одной из школ города на девочку и охранника», — сообщает ведомство. На место происшествия выехал прокурор города Александр Строгалев.
Подтвредилась информация, что несовершеннолетний состоит на профилактическом учете. Ранее сообщалось, что в школе № 3 Нового Уренгоя сотрудник службы охраны забрал нож у одного из учащихся и тем самым предотвратил развитие конфликта между детьми.
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