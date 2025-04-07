Прокуратура ЯНАО: школьник напал на девочку и охранника

Прокурор нового Уренгоя выехал на место происшествия в школу №3
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокурор Нового Уренгоя выехал в школу № 3
Прокурор Нового Уренгоя выехал в школу № 3 Фото:

Прокурор Нового Уренгоя выехал на место происшествия в школу №3, где охранник отобрал нож у агрессивного учащегося. По данным надзорного ведомства, школьник напал на девочку и охранника. 

«Прокуратура Нового Уренгоя по поручению прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа проводит проверку по факту нападения 11-летнего учащегося одной из школ города на девочку и охранника», — сообщает ведомство. На место происшествия выехал прокурор города Александр Строгалев.

Подтвредилась информация, что несовершеннолетний состоит на профилактическом учете. Ранее сообщалось, что в школе № 3 Нового Уренгоя сотрудник службы охраны забрал нож у одного из учащихся и тем самым предотвратил развитие конфликта между детьми.

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Прокурор Нового Уренгоя выехал на место происшествия в школу №3, где охранник отобрал нож у агрессивного учащегося. По данным надзорного ведомства, школьник напал на девочку и охранника.  «Прокуратура Нового Уренгоя по поручению прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа проводит проверку по факту нападения 11-летнего учащегося одной из школ города на девочку и охранника», — сообщает ведомство. На место происшествия выехал прокурор города Александр Строгалев. Подтвредилась информация, что несовершеннолетний состоит на профилактическом учете. Ранее сообщалось, что в школе № 3 Нового Уренгоя сотрудник службы охраны забрал нож у одного из учащихся и тем самым предотвратил развитие конфликта между детьми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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