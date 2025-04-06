Депздрав ЯНАО объяснил, почему не хватает эндокринологов в больнице

В Центральной горбольнице Ноябрьска (ЯНАО) появятся новые врачи-эндокринологи. Дефицит кадров возник из-за ухода двух специалистов в декрет, об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения ЯНАО.
«В Ноябрьскоц ЦГБ было три эндокринолога, двое ушли одновременно в декрет — это их право. Сейчас прием ведет один доктор. Но уже специалистов подыскали, переговоры проводятся, в скором времени они трудоустроятся», — рассказал сотрудник окружного депздрава.
Из-за нехватки эндокринологов пациентов с диабетом временно отправляют на прием к участковым терапевтам, которые могут назначить лечение, исследования и выписать рецепт. Официальных жалоб в департамент здравоохранения на специалистов не поступало.
Ранее URA.RU сообщало, что попасть к эндокринологу в Ноябрьске (ЯНАО) практически невозможно из-за высокой нагрузки на единственного специалиста в горбольнице, который остался на преиме. Даже по неотдожным вопросам здоровья приема нужно ждать несколько месяцев.
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