06 апреля 2025
05 апреля 2025

Депздрав ЯНАО объяснил, почему не хватает эндокринологов в больнице

В Ноябрьской ЦГБ появятся новые врачи-эндокринологи
© Служба новостей «URA.RU»
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Новых специалистов уговаривают устроиться в ЦГБ
Новых специалистов уговаривают устроиться в ЦГБ Фото:

В Центральной горбольнице Ноябрьска (ЯНАО) появятся новые врачи-эндокринологи. Дефицит кадров возник из-за ухода двух специалистов в декрет, об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения ЯНАО.

«В Ноябрьскоц ЦГБ было три эндокринолога, двое ушли одновременно в декрет — это их право. Сейчас прием ведет один доктор. Но уже специалистов подыскали, переговоры проводятся, в скором времени они трудоустроятся», — рассказал сотрудник окружного депздрава.

Из-за нехватки эндокринологов пациентов с диабетом временно отправляют на прием к участковым терапевтам, которые могут назначить лечение, исследования и выписать рецепт. Официальных жалоб в департамент здравоохранения на специалистов не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что попасть к эндокринологу в Ноябрьске (ЯНАО) практически невозможно из-за высокой нагрузки на единственного специалиста в горбольнице, который остался на преиме. Даже по неотдожным вопросам здоровья приема нужно ждать несколько месяцев.

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В Центральной горбольнице Ноябрьска (ЯНАО) появятся новые врачи-эндокринологи. Дефицит кадров возник из-за ухода двух специалистов в декрет, об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения ЯНАО. «В Ноябрьскоц ЦГБ было три эндокринолога, двое ушли одновременно в декрет — это их право. Сейчас прием ведет один доктор. Но уже специалистов подыскали, переговоры проводятся, в скором времени они трудоустроятся», — рассказал сотрудник окружного депздрава. Из-за нехватки эндокринологов пациентов с диабетом временно отправляют на прием к участковым терапевтам, которые могут назначить лечение, исследования и выписать рецепт. Официальных жалоб в департамент здравоохранения на специалистов не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что попасть к эндокринологу в Ноябрьске (ЯНАО) практически невозможно из-за высокой нагрузки на единственного специалиста в горбольнице, который остался на преиме. Даже по неотдожным вопросам здоровья приема нужно ждать несколько месяцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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