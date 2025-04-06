Слепая пациентка из поселка Приозерный (ЯНАО) находится на попечении врачей надымской больницы, так как ей негде жить. Родная дочь, участница конкурса «Краса Надыма» хочет отсудить ее квартиру. О тяжелой судьбе женщины рассказали в социальных сетях.
«В Надымской больнице уже восемь месяцев лежит слепая, упавшая духом женщина. Зовут ее Татьяна, ей всего 51 год. Ее лечение давно закончилось, но ее не выписывают, потому что некуда. Раньше она жила с мужчиной в Приозерке, но он больше не появлялся, а родная дочь отказывается забирать ее домой», — сообщили в группе «Злой и добрый надымчанин» в VK.
Татьяна инвалид первой группы по зрению, передвигается с ходунками, у нее также плохо работает рука — это последствия инсульта. Кормит женщину персонал больницы, дочь и внучки к ней не приходят. «Дочь через суд пытается выписать мать из квартиры, которую они получили при переселении из Старого Надыма. И пока идут суды, никто ничего не может сделать. Дочь Татьяны сейчас принимает участие в конкурсе „Краса Надыма“», — рассказал автор поста.
Однако в комментариях к анонимному посту появилась другая версия биографии слепой пациентки. «Ее родная дочь, не живет с ней с дошкольного возраста — мать ее тогда бросила! Эта женщина всю жизнь жила отдельно в Приозерном, не интересовалась ни дочерью ни внуками. У нее было несколько инсультов с госпитализацией в больницу, и после каждого раза она дальше продолжала выпивать со своим мужичком», — рассказала Илона Хмелевская.
По сообщению Хмелевской, суды действительно идут, но якобы в них виновата сама горбольница, медперсонал которой не определил пациентку в специализированный пансионат. «Они решили скинуть женщину на самого ближайшего родственника в городе и подробности ее отношений с дочерью их не интересуют», — отметила Хмелевская.
Другая пациентка Надымской ЦГБ рассказала, что познакомилась с Татьяной во время лечения, теперь ее семья старается помочь женщине. «Татьяна неадекватная, я соглашусь с этим. Она грубая: с незнакомыми людьми, может внезапно расплакаться, закричать, отказывается говорить на личные темы. Мне кажется ей нужен психолог», — рассказала Наталья Северная.
Источник URA.RU в медицинских кругах сообщил, что пациентку не выписывают, так как она до сих пор проходит необходимое лечение в больнице. Женщина дееспособна.
Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу окружного депздрава. Ответ ожидается.
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