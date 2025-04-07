«Пропала инфляция»: Трамп похвастался первыми результатами ввода масштабных пошлин

Введенные президентов США Дональдом Трампом тарифы положительно влияют на экономику страны. Эти меры привели к снижению цен на нефть, отсутствию инфляции и увеличению доходов государства от пошлин, сообщил сам американский лидер.
«Цены на нефть снизились, ... цены на продукты питания уменьшились, инфляции нет, а США, долгое время подвергавшиеся эксплуатации, теперь еженедельно получают миллиарды долларов от стран-эксплуататоров благодаря уже введенным тарифам», — заявил Трамп. Сообщение опубликовано на его странице в соцсети Truth Social.
При этом в настоящее время мировые фондовые рынки и рынки сырьевых товаров столкнулись с одним из наиболее значительных снижений в современной истории. Этот кризис уже сравнивают с началом Великой депрессии 1929 года и событиями «черного понедельника» 1987 года, отмечают инвесторы.
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