«Пропала инфляция»: Трамп похвастался первыми результатами ввода масштабных пошлин

Трамп отметил положительное влияние введенных им тарифом на экономику США
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Трамп выступил в защиту тарифов США
Трамп выступил в защиту тарифов США Фото:

Введенные президентов США Дональдом Трампом тарифы положительно влияют на экономику страны. Эти меры привели к снижению цен на нефть, отсутствию инфляции и увеличению доходов государства от пошлин, сообщил сам американский лидер.

«Цены на нефть снизились, ... цены на продукты питания уменьшились, инфляции нет, а США, долгое время подвергавшиеся эксплуатации, теперь еженедельно получают миллиарды долларов от стран-эксплуататоров благодаря уже введенным тарифам», — заявил Трамп. Сообщение опубликовано на его странице в соцсети Truth Social.

При этом в настоящее время мировые фондовые рынки и рынки сырьевых товаров столкнулись с одним из наиболее значительных снижений в современной истории. Этот кризис уже сравнивают с началом Великой депрессии 1929 года и событиями «черного понедельника» 1987 года, отмечают инвесторы.

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Введенные президентов США Дональдом Трампом тарифы положительно влияют на экономику страны. Эти меры привели к снижению цен на нефть, отсутствию инфляции и увеличению доходов государства от пошлин, сообщил сам американский лидер. «Цены на нефть снизились, ... цены на продукты питания уменьшились, инфляции нет, а США, долгое время подвергавшиеся эксплуатации, теперь еженедельно получают миллиарды долларов от стран-эксплуататоров благодаря уже введенным тарифам», — заявил Трамп. Сообщение опубликовано на его странице в соцсети Truth Social. При этом в настоящее время мировые фондовые рынки и рынки сырьевых товаров столкнулись с одним из наиболее значительных снижений в современной истории. Этот кризис уже сравнивают с началом Великой депрессии 1929 года и событиями «черного понедельника» 1987 года, отмечают инвесторы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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