В Брянской области после атаки БПЛА погиб мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Из-за атаки дрона ВСУ погиб мужчина в брянском селе
Из-за атаки дрона ВСУ погиб мужчина в брянском селе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Из-за атаки дрона ВСУ погиб мирный житель села Лемешовка Севского района (Брянская область). Об этом сообщил губернатор региона Андрей Богомаз.

«В результате целенаправленного удара украинского FPV-дрона, к сожалению, погиб мирный житель села», — написал Андрей Богомаз в telegram-канале. Он выразил соболезнования родным погибшего и подчеркнул, что семье будет оказана поддержка и материальная помощь.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из-за атаки дрона ВСУ погиб мирный житель села Лемешовка Севского района (Брянская область). Об этом сообщил губернатор региона Андрей Богомаз. «В результате целенаправленного удара украинского FPV-дрона, к сожалению, погиб мирный житель села», — написал Андрей Богомаз в telegram-канале. Он выразил соболезнования родным погибшего и подчеркнул, что семье будет оказана поддержка и материальная помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...