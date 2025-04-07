В Брянской области после атаки БПЛА погиб мужчина

Из-за атаки дрона ВСУ погиб мужчина в брянском селе
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Из-за атаки дрона ВСУ погиб мирный житель села Лемешовка Севского района (Брянская область). Об этом сообщил губернатор региона Андрей Богомаз.
«В результате целенаправленного удара украинского FPV-дрона, к сожалению, погиб мирный житель села», — написал Андрей Богомаз в telegram-канале. Он выразил соболезнования родным погибшего и подчеркнул, что семье будет оказана поддержка и материальная помощь.
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