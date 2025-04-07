Работодателям разрешили привлекать детей к работе в выходные

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Путин разрешил работодателям привлекать подростков к работе в выходные летом
Путин разрешил работодателям привлекать подростков к работе в выходные летом Фото:

Работодателям разрешили привлекать подростков от 14 до 18 лет к работе в выходные и праздничные дни во время летних каникул. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

«Работодатель имеет право привлекать работника в возрасте от 14 до 18 лет к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, выполняемой в период летних каникул», — говорится в документе. Текст опубликован на сайте правовых актов.

Согласно закону, подростки могут быть задействованы в трудовой деятельности по направлению службы занятости или через студенческие отряды. При этом необходимо получить письменное согласие самого подростка (начиная с 15 лет) и одного из родителей (для 14-летних). Для детей-сирот требуется также согласие органов опеки.

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Работодателям разрешили привлекать подростков от 14 до 18 лет к работе в выходные и праздничные дни во время летних каникул. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. «Работодатель имеет право привлекать работника в возрасте от 14 до 18 лет к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, выполняемой в период летних каникул», — говорится в документе. Текст опубликован на сайте правовых актов. Согласно закону, подростки могут быть задействованы в трудовой деятельности по направлению службы занятости или через студенческие отряды. При этом необходимо получить письменное согласие самого подростка (начиная с 15 лет) и одного из родителей (для 14-летних). Для детей-сирот требуется также согласие органов опеки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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