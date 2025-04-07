Работодателям разрешили привлекать детей к работе в выходные

Работодателям разрешили привлекать подростков от 14 до 18 лет к работе в выходные и праздничные дни во время летних каникул. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
«Работодатель имеет право привлекать работника в возрасте от 14 до 18 лет к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, выполняемой в период летних каникул», — говорится в документе. Текст опубликован на сайте правовых актов.
Согласно закону, подростки могут быть задействованы в трудовой деятельности по направлению службы занятости или через студенческие отряды. При этом необходимо получить письменное согласие самого подростка (начиная с 15 лет) и одного из родителей (для 14-летних). Для детей-сирот требуется также согласие органов опеки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.