06 апреля 2025
05 апреля 2025

На Ямале разработали гусеничный самоход для доставки боеприпасов и медикаментов

© Служба новостей «URA.RU»
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В Салехарде более года производят БПЛА для фронта
В Салехарде более года производят БПЛА для фронта Фото:

В ходе объезда строительных объектов Салехарда глава Ямала посетил цех по производству беспилотников. Там разработали новый образец гусеничной самоходной установки, которая может доставлять боеприпасы, медикаменты и продовольствие. Управляется она с пульта и очков, сообщили в окружном правительстве.

«Губернатор оценил новые устройства, которые представили изобретатели. Это пробный образец гусеничной самоходной установки. Она предназначена для доставки боеприпасов, продовольствия и медикаментов на передовую, управляется с пульта и очков, как FPV-дроны», — рассказали в пресс-службе правительства Ямала. Дмитрий Артюхов побывал в недавно оборудованном цехе по производству БПЛА.

По данным источника, в цехе по производству беспилотников также изготовили новые модификации FPV — дроны на оптоволокне и на рамах. «Оба образца неуязвимы для РЭБ, а рамные еще и обладают повышенной грузоподъемностью», — отмечает пресс-служба.

Цех по производству дронов заработал в Салехарде более года назад. Первые 600 ямальских дронов «Кречет» уже отправили в зону СВО. Это первая крупная партия беспилотников, произведенных на Крайнем Севере.

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В ходе объезда строительных объектов Салехарда глава Ямала посетил цех по производству беспилотников. Там разработали новый образец гусеничной самоходной установки, которая может доставлять боеприпасы, медикаменты и продовольствие. Управляется она с пульта и очков, сообщили в окружном правительстве. «Губернатор оценил новые устройства, которые представили изобретатели. Это пробный образец гусеничной самоходной установки. Она предназначена для доставки боеприпасов, продовольствия и медикаментов на передовую, управляется с пульта и очков, как FPV-дроны», — рассказали в пресс-службе правительства Ямала. Дмитрий Артюхов побывал в недавно оборудованном цехе по производству БПЛА. По данным источника, в цехе по производству беспилотников также изготовили новые модификации FPV — дроны на оптоволокне и на рамах. «Оба образца неуязвимы для РЭБ, а рамные еще и обладают повышенной грузоподъемностью», — отмечает пресс-служба. Цех по производству дронов заработал в Салехарде более года назад. Первые 600 ямальских дронов «Кречет» уже отправили в зону СВО. Это первая крупная партия беспилотников, произведенных на Крайнем Севере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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