На Ямале разработали гусеничный самоход для доставки боеприпасов и медикаментов

В ходе объезда строительных объектов Салехарда глава Ямала посетил цех по производству беспилотников. Там разработали новый образец гусеничной самоходной установки, которая может доставлять боеприпасы, медикаменты и продовольствие. Управляется она с пульта и очков, сообщили в окружном правительстве.
«Губернатор оценил новые устройства, которые представили изобретатели. Это пробный образец гусеничной самоходной установки. Она предназначена для доставки боеприпасов, продовольствия и медикаментов на передовую, управляется с пульта и очков, как FPV-дроны», — рассказали в пресс-службе правительства Ямала. Дмитрий Артюхов побывал в недавно оборудованном цехе по производству БПЛА.
По данным источника, в цехе по производству беспилотников также изготовили новые модификации FPV — дроны на оптоволокне и на рамах. «Оба образца неуязвимы для РЭБ, а рамные еще и обладают повышенной грузоподъемностью», — отмечает пресс-служба.
Цех по производству дронов заработал в Салехарде более года назад. Первые 600 ямальских дронов «Кречет» уже отправили в зону СВО. Это первая крупная партия беспилотников, произведенных на Крайнем Севере.
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