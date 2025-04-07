В Забайкалье ввели режим ЧС из-за пожаров

В Забайкальском крае объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за частых лесных пожаров, сообщил губернатор региона Александр Осипов. Власти края приняли это решение для более эффективной борьбы с огнем и для усиления контроля за ситуацией в лесах.
«Сегодня в лесах Забайкальского края введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Такой режим позволит сосредоточить все имеющиеся в регионе силы на борьбу с лесными пожарами...» — написал Осипов в своем официальном telegram-канале.
По словам главы Забайкалья, этот метод обеспечит более эффективное выявление и привлечение к ответственности лиц, виновных в поджогах. Почти все лесные пожары, произошедшие с начала года, были вызваны человеческим фактором, подчеркнул Осипов.
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