В Забайкалье ввели режим ЧС из-за пожаров

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В лесах Забайкалья бушуют пожары
В лесах Забайкалья бушуют пожары Фото:

В Забайкальском крае объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за частых лесных пожаров, сообщил губернатор региона Александр Осипов. Власти края приняли это решение для более эффективной борьбы с огнем и для усиления контроля за ситуацией в лесах.

«Сегодня в лесах Забайкальского края введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Такой режим позволит сосредоточить все имеющиеся в регионе силы на борьбу с лесными пожарами...» — написал Осипов в своем официальном telegram-канале.

По словам главы Забайкалья, этот метод обеспечит более эффективное выявление и привлечение к ответственности лиц, виновных в поджогах. Почти все лесные пожары, произошедшие с начала года, были вызваны человеческим фактором, подчеркнул Осипов.

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В Забайкальском крае объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за частых лесных пожаров, сообщил губернатор региона Александр Осипов. Власти края приняли это решение для более эффективной борьбы с огнем и для усиления контроля за ситуацией в лесах. «Сегодня в лесах Забайкальского края введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Такой режим позволит сосредоточить все имеющиеся в регионе силы на борьбу с лесными пожарами...» — написал Осипов в своем официальном telegram-канале. По словам главы Забайкалья, этот метод обеспечит более эффективное выявление и привлечение к ответственности лиц, виновных в поджогах. Почти все лесные пожары, произошедшие с начала года, были вызваны человеческим фактором, подчеркнул Осипов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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