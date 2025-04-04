В чем отличие ямальского муксуна от якутского и почему деликатес не купить в ЯНАО

Муксун по праву является одним из символов Ямала. Это рыба — показатель экологичности и чистоты, так как обитает только в незагрязненных водоемах. В замороженном или приготовленном виде — это всегда деликатес. Какими отличиями обладает ямальский муксун и почему он вкуснее других, URA.RU рассказал руководитель фермерского предприятия в Надыме (ЯНАО) Алексей Ядне.
«Основная разница между муксуном ямальским и якутским — это кормовая база. В Якутии у муксуна есть размер, а вкус не такой выраженный, более „ватный“. Ямальский же нагуливает свой жирок на местной кормовой базе и от этого более сочный, жирный и вкусный», — отметил Ядне.
По словам фермера, он долгое время занимался переработкой именно якутского муксуна, его также покупают и он пользуется спросом. «Однако выбирая между муксуном из Якутии и местным щекуром (родственником муксуна), я предпочту последнего», — отметил Ядне.
На сегодняшний день в ЯНАО муксун к вылову запрещен. В округе проходят мероприятия по восстановлению популяции этой рыбы. Лишь в небольших объемах разрешается добывать щекура.
Уникальность ямальского муксуна заключается в его насыщенности микро- и макроэлементами, а также омегой-3. Почти 100% рыбы усваивается организмом и ее могут без последствий для здоровья употреблять люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Рыба питается уникальным для региона зоопланктоном, ракообразными и моллюсками. Продолжительность жизни муксуна может достигать 20-25 лет.
Ранее URA.RU сообщало о недовольстве жителей ЯНАО ценами на рыбу на праздновании Дня оленевода. Перекупщики рыбы продавали в Надыме муксуна по 3000 рублей за килограмм, а в Новом Уренгое за килограмм чавычи просили 4800 рублей.
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