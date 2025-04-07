За несообщение в военкомат о переезде начнут штрафовать на 20 тысяч

Кабинет министров РФ выразил поддержку законопроекту, предполагающему увеличение штрафов за несообщение в военкомат о переезде до 20 тысяч рублей, но с условием доработки документа. Об этом свидетельствует копия отзыва правительства.
«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечания до принятия Государственной думой во втором чтении», — написано в документе. Текст передает РИА Новости.
Инициатором предложения выступила группа депутатов Госдумы под руководством Андрея Картаполова. В рамках законопроекта предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, особенно увеличив штрафы за несообщение о переезде с текущих 1-5 тысяч рублей до 10-20 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.