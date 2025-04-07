За несообщение в военкомат о переезде начнут штрафовать на 20 тысяч

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Кабмин поддержал законопроект об увеличении до 20 тысяч рублей штрафа за несообщение в военкомат о переезде
Кабмин поддержал законопроект об увеличении до 20 тысяч рублей штрафа за несообщение в военкомат о переезде Фото:

Кабинет министров РФ выразил поддержку законопроекту, предполагающему увеличение штрафов за несообщение в военкомат о переезде до 20 тысяч рублей, но с условием доработки документа. Об этом свидетельствует копия отзыва правительства.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечания до принятия Государственной думой во втором чтении», — написано в документе. Текст передает РИА Новости.

Инициатором предложения выступила группа депутатов Госдумы под руководством Андрея Картаполова. В рамках законопроекта предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, особенно увеличив штрафы за несообщение о переезде с текущих 1-5 тысяч рублей до 10-20 тысяч рублей.

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Кабинет министров РФ выразил поддержку законопроекту, предполагающему увеличение штрафов за несообщение в военкомат о переезде до 20 тысяч рублей, но с условием доработки документа. Об этом свидетельствует копия отзыва правительства. «Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечания до принятия Государственной думой во втором чтении», — написано в документе. Текст передает РИА Новости. Инициатором предложения выступила группа депутатов Госдумы под руководством Андрея Картаполова. В рамках законопроекта предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, особенно увеличив штрафы за несообщение о переезде с текущих 1-5 тысяч рублей до 10-20 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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