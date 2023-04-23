23 апреля 2023
22 апреля 2023

Тюменцы стали лениться ходить за продуктами

«СберМаркет»: в Тюмени почти в два раза увеличился спрос на доставку продуктов
© Служба новостей «URA.RU»
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Покупатели в ТЦ. Курган, торговый центр, покупатели, хлеб, хлебобулочные изделия, магазин, супермаркет, продукты питания
Горожане предпочитают покупать региональные и отечественные продукты Фото:

Жители Тюмени стали чаще заказывать продукты на дом через сервисы онлайн-доставок. Такие данные приводят аналитики службы «СберМаркет». Спрос на такие услуги за последний год вырос почти в два раза.

«В Тюмени стабильно растет спрос на онлайн-покупки продуктов: за 2022 год в „СберМаркете“ оформлено заказов в 1,7 раза больше в сравнении с предыдущим годом. В основном тюменцы покупают хлеб, молочные продукты, овощи, фрукты, сахар и муку», — сообщают аналитики сервиса.

По данным экспертов, чаще всего горожане отдают предпочтение региональным и отечественным производителям. Так, хлебобулочные изделия зачастую выбирают от Свердловского хлебомакаронного комбината, молочные продукты — от завода «Тюменьмолоко», а сахар — от ГК «Русагро».

Продажа товаров повседневного спроса через интернет в России стремительно набирает обороты. По данным исследовательского агентства Data Insight, в 2022 году объем заказов в онлайн-магазинах и сервисах доставки продуктов питания в стране вырос на 75%. Такие устойчивые темпы развития сервисы начали показывать во время пандемии Covid-19.

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Жители Тюмени стали чаще заказывать продукты на дом через сервисы онлайн-доставок. Такие данные приводят аналитики службы «СберМаркет». Спрос на такие услуги за последний год вырос почти в два раза. «В Тюмени стабильно растет спрос на онлайн-покупки продуктов: за 2022 год в „СберМаркете“ оформлено заказов в 1,7 раза больше в сравнении с предыдущим годом. В основном тюменцы покупают хлеб, молочные продукты, овощи, фрукты, сахар и муку», — сообщают аналитики сервиса. По данным экспертов, чаще всего горожане отдают предпочтение региональным и отечественным производителям. Так, хлебобулочные изделия зачастую выбирают от Свердловского хлебомакаронного комбината, молочные продукты — от завода «Тюменьмолоко», а сахар — от ГК «Русагро». Продажа товаров повседневного спроса через интернет в России стремительно набирает обороты. По данным исследовательского агентства Data Insight, в 2022 году объем заказов в онлайн-магазинах и сервисах доставки продуктов питания в стране вырос на 75%. Такие устойчивые темпы развития сервисы начали показывать во время пандемии Covid-19.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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