В Тюмени резко поднялось количество удаливших свой аккаунт на Госуслугах

25 апреля 2023 в 07:52 Размер текста - 17 +

Тюменцам нужно было лично обратиться в МФЦ для удаления аккаунта Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменских МФЦ в период с 10 по 20 апреля зарегистрировали 243 заявки на удаление личного аккаунта на портале «Госуслуги». Как рассказал директор Многофункционального центра предоставления услуг Тюменской области Александр Нагибин, это вдвое больше относительно мартовской статистики. «В марте 2023 года было подано 124 заявления, а в период с 1 по 20 апреля 2023 года — 243. Годом ранее в апреле (с 1 по 20) их было 94 <…> Сведениями по количеству обращений клиентов в иные центры обслуживания пользователей портала Госуслуг, а также сведениями по количеству случаев удаления учетной записи ЕСИА клиентами лично через портал не располагаем» — передает «РБК Тюмень» слова Нагибина. Мужчина уточнил, что среди заявок могут быть и мужчины и женщины, так как они не учитывают пол в статистике. При этом с 31 марта по 11 апреля было невозможно самостоятельно удалить аккаунт на «Госуслугах». Для этого требовалось лично посетить МФЦ. Как указали в Минцифры России, функцию убрали из-за участившихся случаев взлома и мошенничества. Ранее URA.RU сообщало, что в этом же месяце президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках, которые будут присылать через портал «Госуслуги». Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что уже в этот весенний призыв их начнут распространять, но только в тестовом режиме, юридической силы они иметь не будут. После этого Минцифры опровергли эти слова, указав на отсутствие специального распоряжения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюменских МФЦ в период с 10 по 20 апреля зарегистрировали 243 заявки на удаление личного аккаунта на портале «Госуслуги». Как рассказал директор Многофункционального центра предоставления услуг Тюменской области Александр Нагибин, это вдвое больше относительно мартовской статистики. «В марте 2023 года было подано 124 заявления, а в период с 1 по 20 апреля 2023 года — 243. Годом ранее в апреле (с 1 по 20) их было 94 <…> Сведениями по количеству обращений клиентов в иные центры обслуживания пользователей портала Госуслуг, а также сведениями по количеству случаев удаления учетной записи ЕСИА клиентами лично через портал не располагаем» — передает «РБК Тюмень» слова Нагибина. Мужчина уточнил, что среди заявок могут быть и мужчины и женщины, так как они не учитывают пол в статистике. При этом с 31 марта по 11 апреля было невозможно самостоятельно удалить аккаунт на «Госуслугах». Для этого требовалось лично посетить МФЦ. Как указали в Минцифры России, функцию убрали из-за участившихся случаев взлома и мошенничества. Ранее URA.RU сообщало, что в этом же месяце президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках, которые будут присылать через портал «Госуслуги». Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что уже в этот весенний призыв их начнут распространять, но только в тестовом режиме, юридической силы они иметь не будут. После этого Минцифры опровергли эти слова, указав на отсутствие специального распоряжения.