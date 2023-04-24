Сотрудников тюменской мэрии экстренно эвакуировали

Сотрудников тюменской администрации экстренно эвакуировали
Администрацию Тюмени экстренно эвакуировали. В здании звучат сирены, работают сотрудники силовых ведомств и служебные собаки. Об этом агентству сообщил источник из мэрии.
«Все сотрудники эвакуированы. Причины пока не ясны. Возможно, учебная тревога», — сообщил инсайдер.
Агентство направило запросы в профильные ведомства. Ответы ожидаются.
Ранее в Тюмени эвакуировали сотрудников арбитражного суда. Поводом стало сообщение о якобы заложенной мине.
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