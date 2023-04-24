24 апреля 2023

Сотрудников тюменской мэрии экстренно эвакуировали

© Служба новостей «URA.RU»
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Здания. Тюмень, мэрия тюмени, администрация города
Сотрудников тюменской администрации экстренно эвакуировали Фото:

Администрацию Тюмени экстренно эвакуировали. В здании звучат сирены, работают сотрудники силовых ведомств и служебные собаки. Об этом агентству сообщил источник из мэрии.

«Все сотрудники эвакуированы. Причины пока не ясны. Возможно, учебная тревога», — сообщил инсайдер.

Агентство направило запросы в профильные ведомства. Ответы ожидаются.

Ранее в Тюмени эвакуировали сотрудников арбитражного суда. Поводом стало сообщение о якобы заложенной мине.

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Администрацию Тюмени экстренно эвакуировали. В здании звучат сирены, работают сотрудники силовых ведомств и служебные собаки. Об этом агентству сообщил источник из мэрии. «Все сотрудники эвакуированы. Причины пока не ясны. Возможно, учебная тревога», — сообщил инсайдер. Агентство направило запросы в профильные ведомства. Ответы ожидаются. Ранее в Тюмени эвакуировали сотрудников арбитражного суда. Поводом стало сообщение о якобы заложенной мине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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