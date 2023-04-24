Сотрудников тюменской мэрии экстренно эвакуировали

25 апреля 2023 в 16:33 Размер текста - 17 +

Сотрудников тюменской администрации экстренно эвакуировали Фото: Николай Бастриков © URA.RU Администрацию Тюмени экстренно эвакуировали. В здании звучат сирены, работают сотрудники силовых ведомств и служебные собаки. Об этом агентству сообщил источник из мэрии. «Все сотрудники эвакуированы. Причины пока не ясны. Возможно, учебная тревога», — сообщил инсайдер. Агентство направило запросы в профильные ведомства. Ответы ожидаются. Ранее в Тюмени эвакуировали сотрудников арбитражного суда. Поводом стало сообщение о якобы заложенной мине.

Администрацию Тюмени экстренно эвакуировали. В здании звучат сирены, работают сотрудники силовых ведомств и служебные собаки. Об этом агентству сообщил источник из мэрии. «Все сотрудники эвакуированы. Причины пока не ясны. Возможно, учебная тревога», — сообщил инсайдер. Агентство направило запросы в профильные ведомства. Ответы ожидаются. Ранее в Тюмени эвакуировали сотрудников арбитражного суда. Поводом стало сообщение о якобы заложенной мине.