В Крыму задержали россиянина, готовившего теракт в госпитале МО

ФСБ задержала россиянина, который готовил теракт в Симферополе
ФСБ задержала гражданина России, готовившего теракт в военном госпитале. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«ФСБ задержала в Крыму гражданина России, который готовил теракт в Военно-морском госпитале Минобороны в Симферополе». — говорится в сообщении telegram-канала ФСБ. Там уточнили, что подозреваемый имел при себе два самодельных взрывных устройства и бомбы.
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