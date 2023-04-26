В Крыму задержали россиянина, готовившего теракт в госпитале МО

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ФСБ задержала россиянина, который готовил теракт в Симферополе Фото:

ФСБ задержала гражданина России, готовившего теракт в военном госпитале. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«ФСБ задержала в Крыму гражданина России, который готовил теракт в Военно-морском госпитале Минобороны в Симферополе». — говорится в сообщении telegram-канала ФСБ. Там уточнили, что подозреваемый имел при себе два самодельных взрывных устройства и бомбы.

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ФСБ задержала гражданина России, готовившего теракт в военном госпитале. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «ФСБ задержала в Крыму гражданина России, который готовил теракт в Военно-морском госпитале Минобороны в Симферополе». — говорится в сообщении telegram-канала ФСБ. Там уточнили, что подозреваемый имел при себе два самодельных взрывных устройства и бомбы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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