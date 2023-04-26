Правительство Тюмени запланировало площадь лесных пожаров на три года вперед

27 апреля 2023 в 03:09 Размер текста - 17 +

В 2025 году правительство выделит 50 миллиона рублей на тушение пожаров Фото: Денис Моргунов © URA.RU Правительство Тюменской области разработало госпрограмму «Развитие лесного комплекса», где указало возможные площади лесных пожаров до 2025 года. Об этом сообщают журналисты. «Если по факту в 2022 году площадь лесных пожаров составила в регионе 15,9 тысяч гектаров, то в 2023 году власти указывают цифру не более 33,7 тысяч гектаров. В ближайшие два года допустимую площадь пожаров будут сокращать ежегодно на две тысячи гектаров», — сообщили журналисты РБК Тюмень. По их словам, на профилактику пожаров и их предупреждение каждый год с 2023 года, будут тратить больше миллиарда рублей. Соответственно, с каждым годом на само тушение пожаров закладывать денег будут меньше: в 2023 году планируют потратить 61 млн рублей, в 2024 году — 51 миллиона рублей, в 2025 — 50 миллиона рублей. Ранее власти Тюменской области продлили запрет на посещение лесов, который должен был окончиться 22 апреля, до 13 мая. За время, прошедшее с момента введения запрета, в Тюменской области произошло уже несколько крупных природных пожаров. В частности, в Тюмени на Велижанском тракте выгорело 250 гектаров травы. Виновника происшествия был оперативно поймали.

Правительство Тюменской области разработало госпрограмму «Развитие лесного комплекса», где указало возможные площади лесных пожаров до 2025 года. Об этом сообщают журналисты. «Если по факту в 2022 году площадь лесных пожаров составила в регионе 15,9 тысяч гектаров, то в 2023 году власти указывают цифру не более 33,7 тысяч гектаров. В ближайшие два года допустимую площадь пожаров будут сокращать ежегодно на две тысячи гектаров», — сообщили журналисты РБК Тюмень. По их словам, на профилактику пожаров и их предупреждение каждый год с 2023 года, будут тратить больше миллиарда рублей. Соответственно, с каждым годом на само тушение пожаров закладывать денег будут меньше: в 2023 году планируют потратить 61 млн рублей, в 2024 году — 51 миллиона рублей, в 2025 — 50 миллиона рублей. Ранее власти Тюменской области продлили запрет на посещение лесов, который должен был окончиться 22 апреля, до 13 мая. За время, прошедшее с момента введения запрета, в Тюменской области произошло уже несколько крупных природных пожаров. В частности, в Тюмени на Велижанском тракте выгорело 250 гектаров травы. Виновника происшествия был оперативно поймали.