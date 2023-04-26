26 апреля 2023

На курганской границе с Казахстаном до конца лета частично перекроют трассу

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Открытие котельни в Петухово. Курган, знак, указатели, лето, ограждение, ремонт, трасса, дорога, ремонтные работы
Работы планируют закончить до конца августа Фото:

В Курганской области на границе с Казахстаном до конца августа будут ремонтировать трассу. Данная информация размещена на сайте ФГКУ Росгранстрой.

«В Курганской области на границе с Казахстаном приступают к ремонту дорожного покрытия территории многостороннего автомобильного пункта пропуска Петухово. Работы выполняются по заказу подведомственного Минтрансу России ФГКУ Росгранстрой», — указано в сообщении.

27 апреля начнутся работы по фрезированию старого покрытия, 15 мая должна начаться укладка асфальта. Полосы движения будут перекрывать поэтапно. Ремонт планируют завершить до конца августа.

Представители организации предлагают водителям использовать альтернативные маршруты. В Курганской области это МАПП Воскресенское и ДАПП Звериноголовское, в Тюменской — МАПП Казанское. В Росгранстрое просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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В Курганской области на границе с Казахстаном до конца августа будут ремонтировать трассу. Данная информация размещена на сайте ФГКУ Росгранстрой. «В Курганской области на границе с Казахстаном приступают к ремонту дорожного покрытия территории многостороннего автомобильного пункта пропуска Петухово. Работы выполняются по заказу подведомственного Минтрансу России ФГКУ Росгранстрой», — указано в сообщении. 27 апреля начнутся работы по фрезированию старого покрытия, 15 мая должна начаться укладка асфальта. Полосы движения будут перекрывать поэтапно. Ремонт планируют завершить до конца августа. Представители организации предлагают водителям использовать альтернативные маршруты. В Курганской области это МАПП Воскресенское и ДАПП Звериноголовское, в Тюменской — МАПП Казанское. В Росгранстрое просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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