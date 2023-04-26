На курганской границе с Казахстаном до конца лета частично перекроют трассу

Работы планируют закончить до конца августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области на границе с Казахстаном до конца августа будут ремонтировать трассу. Данная информация размещена на сайте ФГКУ Росгранстрой.

«В Курганской области на границе с Казахстаном приступают к ремонту дорожного покрытия территории многостороннего автомобильного пункта пропуска Петухово. Работы выполняются по заказу подведомственного Минтрансу России ФГКУ Росгранстрой», — указано в сообщении.

27 апреля начнутся работы по фрезированию старого покрытия, 15 мая должна начаться укладка асфальта. Полосы движения будут перекрывать поэтапно. Ремонт планируют завершить до конца августа.

Представители организации предлагают водителям использовать альтернативные маршруты. В Курганской области это МАПП Воскресенское и ДАПП Звериноголовское, в Тюменской — МАПП Казанское. В Росгранстрое просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.