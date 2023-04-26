Депутаты хотят запретить тюменским дачникам шуметь по ночам

27 апреля 2023 в 13:33 Размер текста - 17 +

Соблюдать тишину в определенные часы должны будут дачники и владельцы частных домов, построенных на садовых участках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутаты внесли в Тюменскую областную думу поправки в закон, согласно которым требования о соблюдении тишины в ночное время распространится и на дачников. Проект разработан партией ЛДПР. В настоящее время в список территорий, на которых нельзя шуметь в определенные часы, не входят садовые и приусадебные участки. «Действующий закон устанавливает защиту покоя граждан, проживающих только в многоквартирных домах и домах, расположенных в жилых зонах. С каждым годом все больше и больше жителей, имеющих „дачные“ участки, стремятся построить на них дом для круглогодичного проживания. Проект распространяет действие норм на все территории, где разрешено строительство жилых домов. В том числе на приусадебные участки и земли для ведения садоводства», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Другими словами, в случае принятия поправок, дачники, также как и жители многоквартирных домов, должны будут соблюдать закон о тишине. То есть не шуметь с 22:00 до 08:00 по будням, с 22:00 до 9:00 — в выходные и праздники, и с 13:00 до 15:00 ежедневно.

Депутаты внесли в Тюменскую областную думу поправки в закон, согласно которым требования о соблюдении тишины в ночное время распространится и на дачников. Проект разработан партией ЛДПР. В настоящее время в список территорий, на которых нельзя шуметь в определенные часы, не входят садовые и приусадебные участки. «Действующий закон устанавливает защиту покоя граждан, проживающих только в многоквартирных домах и домах, расположенных в жилых зонах. С каждым годом все больше и больше жителей, имеющих „дачные“ участки, стремятся построить на них дом для круглогодичного проживания. Проект распространяет действие норм на все территории, где разрешено строительство жилых домов. В том числе на приусадебные участки и земли для ведения садоводства», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Другими словами, в случае принятия поправок, дачники, также как и жители многоквартирных домов, должны будут соблюдать закон о тишине. То есть не шуметь с 22:00 до 08:00 по будням, с 22:00 до 9:00 — в выходные и праздники, и с 13:00 до 15:00 ежедневно.