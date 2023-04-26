МВД и ФСБ введут беспрецедентный контроль над тюменцами

27 апреля 2023 в 16:05 Размер текста - 17 +

Во время майских праздников силовики усилят контроль за безопасностью жителей Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU На период майских праздников в Тюмени будут значительно усилены меры безопасности в общественных местах. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, для этого будут привлечены дополнительные силы из управления экономической безопасности и противодействия коррупции, а также уголовного розыска. «С 30 апреля в Тюмени будет значительно усилен контроль за безопасностью в общественных местах. Для этого дополнительно привлекут силовиков из „непрофильных“ отделов: УБЭП и УгРО. Они будут работать в местах большого скопления людей», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что за безопасностью жителей Тюмени во время майских праздников также будут следить сотрудники ФСБ. По словам инсайдера агентства, режим усиления будет снят после 10 мая. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее URA.RU писало о том, что власти запретили тюменцам посещать леса в майские праздники. Это связано с тем, что до 13 мая в регионе действует особый противопожарный режим.

На период майских праздников в Тюмени будут значительно усилены меры безопасности в общественных местах. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, для этого будут привлечены дополнительные силы из управления экономической безопасности и противодействия коррупции, а также уголовного розыска. «С 30 апреля в Тюмени будет значительно усилен контроль за безопасностью в общественных местах. Для этого дополнительно привлекут силовиков из „непрофильных“ отделов: УБЭП и УгРО. Они будут работать в местах большого скопления людей», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что за безопасностью жителей Тюмени во время майских праздников также будут следить сотрудники ФСБ. По словам инсайдера агентства, режим усиления будет снят после 10 мая. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее URA.RU писало о том, что власти запретили тюменцам посещать леса в майские праздники. Это связано с тем, что до 13 мая в регионе действует особый противопожарный режим.