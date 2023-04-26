26 апреля 2023

В гордуме Тюмени пройдет рокировка врачей

© Служба новостей «URA.RU»
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Городская дума. Тюмень, депутат, депутаты городской думы, кухарук руслан, депутаты гордумы, депутаты тюменской городской думы, депутат городской думы
Бывший главврач ОКБ №1 Сергей Ярцев (справа) войдет в гордуму Тюмени Фото:

Награжденный мэром Кухаруком «За заслуги перед городом» Сергей Ярцев, экс-главврач областной больницы №1, пройдет в городской парламент на сентябрьских выборах. Он заменит там своего коллегу по больнице Ивана Попова, назначенного главврачом вместо Ярцева. Об этом с URA.RU поделился источник из тюменской политики

«Награждение Ярцева означало „билет“ в гордуму. Он тоже врач, что важно. Таким образом, в гордуме сохранится „баланс“ врачей после ухода Попова», — поделился источник агентства.

Ранее URA.RU сообщало о том, что нынешний депутат Иван Попов покинет гордуму после выборов. Он займется тюменской областной больнице на должности главврача.

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Награжденный мэром Кухаруком «За заслуги перед городом» Сергей Ярцев, экс-главврач областной больницы №1, пройдет в городской парламент на сентябрьских выборах. Он заменит там своего коллегу по больнице Ивана Попова, назначенного главврачом вместо Ярцева. Об этом с URA.RU поделился источник из тюменской политики «Награждение Ярцева означало „билет“ в гордуму. Он тоже врач, что важно. Таким образом, в гордуме сохранится „баланс“ врачей после ухода Попова», — поделился источник агентства. Ранее URA.RU сообщало о том, что нынешний депутат Иван Попов покинет гордуму после выборов. Он займется тюменской областной больнице на должности главврача.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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