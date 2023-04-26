В гордуме Тюмени пройдет рокировка врачей

Награжденный мэром Кухаруком «За заслуги перед городом» Сергей Ярцев, экс-главврач областной больницы №1, пройдет в городской парламент на сентябрьских выборах. Он заменит там своего коллегу по больнице Ивана Попова, назначенного главврачом вместо Ярцева. Об этом с URA.RU поделился источник из тюменской политики
«Награждение Ярцева означало „билет“ в гордуму. Он тоже врач, что важно. Таким образом, в гордуме сохранится „баланс“ врачей после ухода Попова», — поделился источник агентства.
Ранее URA.RU сообщало о том, что нынешний депутат Иван Попов покинет гордуму после выборов. Он займется тюменской областной больнице на должности главврача.
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