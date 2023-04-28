В переданные курганским погорельцам продуктовые наборы попали просроченные продукты. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Волонтеры собирают продовольственные пакеты пенсионерам. Челябинск , волонтеры, продовольствие, продуктовые наборы
Курганским погорельцам выдали шест испорченных продуктовых наборов Фото:
новость из сюжета
Весенние пожары в Курганской области 2023

В выданные продуктовые наборы пострадавшим гражданам от природных пожаров из деревни Логоушка (Курганская область) попали продукты с истекшим сроком годности. В правительстве региона прокомментировали, что всем семьям, получившим некачественные товары, уже принесены извинения.

«Помощь оказывалась оперативно, продуктов было много и, к сожалению, не досмотрели, в шести наборах некоторые продукты оказались просроченными. Мы уже принесли извинения пострадавшим гражданам и заменили продукты», — пояснил глава департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров. Его слова опубликованы в правительственном telegram-канале.

Пожар в деревне Логоушка уничтожил целую улицу. Об этом 27 апреля докладывал губернатор региона Вадим Шумков. Оставшиеся без жилья погорельцы не согласились находиться в пунктах временного размещения, большинство останавливается у родственников или знакомых. По данным на 28 апреля, в области открыто три пункта сбора помощи для пострадавших от пожаров, два из них находятся в Кургане, еще один — в селе Кетово. Ранее правительство рассказывало, что погорельцам выплатят от 10 000 до 300 000 рублей.

В депобразования Курганской области прокомментировали ситуацию с просроченными продуктами
В депобразования Курганской области прокомментировали ситуацию с просроченными продуктами
Фото:

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В выданные продуктовые наборы пострадавшим гражданам от природных пожаров из деревни Логоушка (Курганская область) попали продукты с истекшим сроком годности. В правительстве региона прокомментировали, что всем семьям, получившим некачественные товары, уже принесены извинения. «Помощь оказывалась оперативно, продуктов было много и, к сожалению, не досмотрели, в шести наборах некоторые продукты оказались просроченными. Мы уже принесли извинения пострадавшим гражданам и заменили продукты», — пояснил глава департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров. Его слова опубликованы в правительственном telegram-канале. Пожар в деревне Логоушка уничтожил целую улицу. Об этом 27 апреля докладывал губернатор региона Вадим Шумков. Оставшиеся без жилья погорельцы не согласились находиться в пунктах временного размещения, большинство останавливается у родственников или знакомых. По данным на 28 апреля, в области открыто три пункта сбора помощи для пострадавших от пожаров, два из них находятся в Кургане, еще один — в селе Кетово. Ранее правительство рассказывало, что погорельцам выплатят от 10 000 до 300 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...