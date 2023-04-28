В переданные курганским погорельцам продуктовые наборы попали просроченные продукты. Скрин

28 апреля 2023 в 22:07 Размер текста - 17 +

Курганским погорельцам выдали шест испорченных продуктовых наборов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 В выданные продуктовые наборы пострадавшим гражданам от природных пожаров из деревни Логоушка (Курганская область) попали продукты с истекшим сроком годности. В правительстве региона прокомментировали, что всем семьям, получившим некачественные товары, уже принесены извинения. «Помощь оказывалась оперативно, продуктов было много и, к сожалению, не досмотрели, в шести наборах некоторые продукты оказались просроченными. Мы уже принесли извинения пострадавшим гражданам и заменили продукты», — пояснил глава департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров. Его слова опубликованы в правительственном telegram-канале. Пожар в деревне Логоушка уничтожил целую улицу. Об этом 27 апреля докладывал губернатор региона Вадим Шумков. Оставшиеся без жилья погорельцы не согласились находиться в пунктах временного размещения, большинство останавливается у родственников или знакомых. По данным на 28 апреля, в области открыто три пункта сбора помощи для пострадавших от пожаров, два из них находятся в Кургане, еще один — в селе Кетово. Ранее правительство рассказывало, что погорельцам выплатят от 10 000 до 300 000 рублей. В депобразования Курганской области прокомментировали ситуацию с просроченными продуктами Фото: telegram-канал «Курганская область официально»

В выданные продуктовые наборы пострадавшим гражданам от природных пожаров из деревни Логоушка (Курганская область) попали продукты с истекшим сроком годности. В правительстве региона прокомментировали, что всем семьям, получившим некачественные товары, уже принесены извинения. «Помощь оказывалась оперативно, продуктов было много и, к сожалению, не досмотрели, в шести наборах некоторые продукты оказались просроченными. Мы уже принесли извинения пострадавшим гражданам и заменили продукты», — пояснил глава департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров. Его слова опубликованы в правительственном telegram-канале. Пожар в деревне Логоушка уничтожил целую улицу. Об этом 27 апреля докладывал губернатор региона Вадим Шумков. Оставшиеся без жилья погорельцы не согласились находиться в пунктах временного размещения, большинство останавливается у родственников или знакомых. По данным на 28 апреля, в области открыто три пункта сбора помощи для пострадавших от пожаров, два из них находятся в Кургане, еще один — в селе Кетово. Ранее правительство рассказывало, что погорельцам выплатят от 10 000 до 300 000 рублей.