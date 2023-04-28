В Испании разозлились, что Россия поставляет нефть в Европу 28 апреля 2023 в 22:19 Размер текста - 17 + Директор испанской энергокомпании Хосу Джон Имаз выразил недовольство поступающей в Европу российской нефтью Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Российская нефть продолжает поступать в Европу через третьи страны, несмотря на санкции. Об этом сообщил директор испанской энергетической компании Repsol. Он призвал ужесточить ограничения, чтобы исключить такую возможность. «Мы просим европейские власти прекратить этот импорт через посредников», — заявил Хосу Джон Имаз. Его цитирует агентство Reuters. После этого заявления министр энергетики Испании Тереза Рибера сообщила, что собирается запросить у Еврокомиссии ввести систему сертификации нефти. Это должно закрыть лазейки в законодательстве и усилить ограничения для России. Страны Запада ввели ряд антироссийских санкций в ответ на начало специальной военной операции. В частности, был введен потолок цен на российскую нефть. России удалось восстановить уровень поставок нефти, несмотря на ограничения, передает телеканал 360. Российская нефть продолжает поступать в Европу через третьи страны, несмотря на санкции. Об этом сообщил директор испанской энергетической компании Repsol. Он призвал ужесточить ограничения, чтобы исключить такую возможность. «Мы просим европейские власти прекратить этот импорт через посредников», — заявил Хосу Джон Имаз. Его цитирует агентство Reuters. После этого заявления министр энергетики Испании Тереза Рибера сообщила, что собирается запросить у Еврокомиссии ввести систему сертификации нефти. Это должно закрыть лазейки в законодательстве и усилить ограничения для России. Страны Запада ввели ряд антироссийских санкций в ответ на начало специальной военной операции. В частности, был введен потолок цен на российскую нефть. России удалось восстановить уровень поставок нефти, несмотря на ограничения, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям