Попытка Инстасамки провести концерт в России провалилась

29 апреля 2023 в 14:55 Размер текста - 17 +

После отмены тура Instasamka анонсировала выступление в Москве Фото: соцсети Дарьи Зотеевой Уроженка Тобольска Дарья Зотеева, более известная под псевдонимом Instasamka, не смогла выступить в московском клубе «Заварка». Ее концерт перенесли на лето, но без указания точной даты. Об этом сообщили в соцсетях бара. «По независящим от клуба и артиста причинам вынуждены сообщить, что выступление Instasamka, запланированное на 28.04.2023 в клубе „Заварка“, переносится на лето 2023 года», — написали представители бара в аккаунте заведения в соцсети. Там также уточнили, что точная дата выступления будет озвучена позже. При этом все, кто уже успел купить билет, могут вернуть его или сохранить до возможного выступления летом. Ранее URA.RU сообщало, что руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина попросила губернаторов отменить все концерты Зотеевой в России. По ее словам, выступления певицы имеют множество нарушений, связанных с развратными действиями по отношению к несовершеннолетним. Тюменский родительский комитет также призвал губернатора Александра Моора отменить концерт, который планировался в марте этого года. После этого Instasamka анонсировала свой концерт в Москве.

Уроженка Тобольска Дарья Зотеева, более известная под псевдонимом Instasamka, не смогла выступить в московском клубе «Заварка». Ее концерт перенесли на лето, но без указания точной даты. Об этом сообщили в соцсетях бара. «По независящим от клуба и артиста причинам вынуждены сообщить, что выступление Instasamka, запланированное на 28.04.2023 в клубе „Заварка“, переносится на лето 2023 года», — написали представители бара в аккаунте заведения в соцсети. Там также уточнили, что точная дата выступления будет озвучена позже. При этом все, кто уже успел купить билет, могут вернуть его или сохранить до возможного выступления летом. Ранее URA.RU сообщало, что руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина попросила губернаторов отменить все концерты Зотеевой в России. По ее словам, выступления певицы имеют множество нарушений, связанных с развратными действиями по отношению к несовершеннолетним. Тюменский родительский комитет также призвал губернатора Александра Моора отменить концерт, который планировался в марте этого года. После этого Instasamka анонсировала свой концерт в Москве.