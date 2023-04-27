Инстасамка после отмены концертов анонсировала выступление в Москве

Исполнительница Instasamka (Дарья Зотеева, уроженка Тобольска) после отмены концертного тура по России анонсировала выступление в одном из московских баров. Об этом певица сообщила в своем telegram-канале. Ранее руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратилась к губернаторам регионов с требованием об отмене концерта певицы.
«Москва! Увидимся 28ого апреля!», — написала Инстасамка в своем telegram-канале. Выступление певицы должно пройти в московском баре «Заварка».
Ранее URA.RU писало, что руководитель «Лиги безопасного интернета» обратилась к губернатору Тюменской области с требованием об отмене концерта певицы. Также против Инстасамки выступил и региональный родительский комитет. Позднее концерты певицы в российских городах отменили.
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