Инстасамка после отмены концертов анонсировала выступление в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инстасамка выступил в одном из московских баров
Инстасамка выступил в одном из московских баров Фото:

Исполнительница Instasamka (Дарья Зотеева, уроженка Тобольска) после отмены концертного тура по России анонсировала выступление в одном из московских баров. Об этом певица сообщила в своем telegram-канале. Ранее руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратилась к губернаторам регионов с требованием об отмене концерта певицы.

«Москва! Увидимся 28ого апреля!», — написала Инстасамка в своем telegram-канале. Выступление певицы должно пройти в московском баре «Заварка».

Ранее URA.RU писало, что руководитель «Лиги безопасного интернета» обратилась к губернатору Тюменской области с требованием об отмене концерта певицы. Также против Инстасамки выступил и региональный родительский комитет. Позднее концерты певицы в российских городах отменили.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Исполнительница Instasamka (Дарья Зотеева, уроженка Тобольска) после отмены концертного тура по России анонсировала выступление в одном из московских баров. Об этом певица сообщила в своем telegram-канале. Ранее руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратилась к губернаторам регионов с требованием об отмене концерта певицы. «Москва! Увидимся 28ого апреля!», — написала Инстасамка в своем telegram-канале. Выступление певицы должно пройти в московском баре «Заварка». Ранее URA.RU писало, что руководитель «Лиги безопасного интернета» обратилась к губернатору Тюменской области с требованием об отмене концерта певицы. Также против Инстасамки выступил и региональный родительский комитет. Позднее концерты певицы в российских городах отменили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...