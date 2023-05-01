Рядом с Тюменью загорелась сухая трава Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В тюменском микрорайоне Копытова загорелась сухая трава. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Тюменской области сообщает telegram-канал «Темы Тюмени».

«Подробности дневного пожара в Тюмени: около 13:00 загорелась сухая трава в микрорайоне Копытова (Старотобольский тракт, район Антипино). На месте уже работают сотрудники МЧС», — указано в публикации telegram-канала «Темы Тюмени».

В региональном управлении МЧС агентству подтвердили информацию о возгорании. «Тушением занимаются подразделения ГУ МЧС по Тюменской области. Площадь уточняется», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Ранее агентство писало о том, что жителей Тюменской области начали штрафовать за нарушение требований особого противопожарного режима. К одним из них относится запрет на посещение лесов.