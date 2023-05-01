01 мая 2023
30 апреля 2023

К Тюмени приближается крупный пожар. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Логоушке. Курган, мчс, пожар, тушение, пожарные
Рядом с Тюменью загорелась сухая трава Фото:

В тюменском микрорайоне Копытова загорелась сухая трава. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Тюменской области сообщает telegram-канал «Темы Тюмени».

«Подробности дневного пожара в Тюмени: около 13:00 загорелась сухая трава в микрорайоне Копытова (Старотобольский тракт, район Антипино). На месте уже работают сотрудники МЧС», — указано в публикации telegram-канала «Темы Тюмени».

В региональном управлении МЧС агентству подтвердили информацию о возгорании. «Тушением занимаются подразделения ГУ МЧС по Тюменской области. Площадь уточняется», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Ранее агентство писало о том, что жителей Тюменской области начали штрафовать за нарушение требований особого противопожарного режима. К одним из них относится запрет на посещение лесов.

Клубы белого дыма видны из разных районов Тюмени
Клубы белого дыма видны из разных районов Тюмени

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В тюменском микрорайоне Копытова загорелась сухая трава. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Тюменской области сообщает telegram-канал «Темы Тюмени». «Подробности дневного пожара в Тюмени: около 13:00 загорелась сухая трава в микрорайоне Копытова (Старотобольский тракт, район Антипино). На месте уже работают сотрудники МЧС», — указано в публикации telegram-канала «Темы Тюмени». В региональном управлении МЧС агентству подтвердили информацию о возгорании. «Тушением занимаются подразделения ГУ МЧС по Тюменской области. Площадь уточняется», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Ранее агентство писало о том, что жителей Тюменской области начали штрафовать за нарушение требований особого противопожарного режима. К одним из них относится запрет на посещение лесов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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