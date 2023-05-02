02 мая 2023
01 мая 2023
30 апреля 2023

В селе ЯНАО на продажу выставлена единственная АЗС. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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АЗС Лукойл. Пермь, бензин, азс лукойл, азс, пистолет азс, заправка авто
Собственник оценил бизнес в девять миллионов рублей Фото:

В селе Белоярск (ЯНАО) продается автозаправочная станция с бензовозом и магазином за девять миллионов рублей. В объявлении на портале Avito собственник бизнеса поделился, что данная АЗС единственная в населенном пункте.

«Продам готовый раскрученный бизнес в с. Белоярск ЯНАО, а именно АЗС с магазином на территории и бензовоз. В данном поселке заправок больше нет», — сообщает собственник бизнеса.

В объявлении уточняется, что причина продажи — срочная потребность в деньгах. Новому собственнику будут переданы все контакты поставщиков ГСМ.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) продается автозаправочная станция компании «Ямалавтосервис» за 25 миллионов рублей. На заправке установлено видеонаблюдение, имеется помещение для оператора-заправщика и автомойка.

Вместе с АЗС продается магазин и бензовоз
Вместе с АЗС продается магазин и бензовоз

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В селе Белоярск (ЯНАО) продается автозаправочная станция с бензовозом и магазином за девять миллионов рублей. В объявлении на портале Avito собственник бизнеса поделился, что данная АЗС единственная в населенном пункте. «Продам готовый раскрученный бизнес в с. Белоярск ЯНАО, а именно АЗС с магазином на территории и бензовоз. В данном поселке заправок больше нет», — сообщает собственник бизнеса. В объявлении уточняется, что причина продажи — срочная потребность в деньгах. Новому собственнику будут переданы все контакты поставщиков ГСМ. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) продается автозаправочная станция компании «Ямалавтосервис» за 25 миллионов рублей. На заправке установлено видеонаблюдение, имеется помещение для оператора-заправщика и автомойка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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