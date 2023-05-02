В селе Белоярск (ЯНАО) продается автозаправочная станция с бензовозом и магазином за девять миллионов рублей. В объявлении на портале Avito собственник бизнеса поделился, что данная АЗС единственная в населенном пункте.
«Продам готовый раскрученный бизнес в с. Белоярск ЯНАО, а именно АЗС с магазином на территории и бензовоз. В данном поселке заправок больше нет», — сообщает собственник бизнеса.
В объявлении уточняется, что причина продажи — срочная потребность в деньгах. Новому собственнику будут переданы все контакты поставщиков ГСМ.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) продается автозаправочная станция компании «Ямалавтосервис» за 25 миллионов рублей. На заправке установлено видеонаблюдение, имеется помещение для оператора-заправщика и автомойка.
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