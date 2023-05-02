В селе ЯНАО на продажу выставлена единственная АЗС. Фото

03 мая 2023 в 08:02 Размер текста - 17 +

Собственник оценил бизнес в девять миллионов рублей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В селе Белоярск (ЯНАО) продается автозаправочная станция с бензовозом и магазином за девять миллионов рублей. В объявлении на портале Avito собственник бизнеса поделился, что данная АЗС единственная в населенном пункте. «Продам готовый раскрученный бизнес в с. Белоярск ЯНАО, а именно АЗС с магазином на территории и бензовоз. В данном поселке заправок больше нет», — сообщает собственник бизнеса. В объявлении уточняется, что причина продажи — срочная потребность в деньгах. Новому собственнику будут переданы все контакты поставщиков ГСМ. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) продается автозаправочная станция компании «Ямалавтосервис» за 25 миллионов рублей. На заправке установлено видеонаблюдение, имеется помещение для оператора-заправщика и автомойка. Вместе с АЗС продается магазин и бензовоз Avito

В селе Белоярск (ЯНАО) продается автозаправочная станция с бензовозом и магазином за девять миллионов рублей. В объявлении на портале Avito собственник бизнеса поделился, что данная АЗС единственная в населенном пункте. «Продам готовый раскрученный бизнес в с. Белоярск ЯНАО, а именно АЗС с магазином на территории и бензовоз. В данном поселке заправок больше нет», — сообщает собственник бизнеса. В объявлении уточняется, что причина продажи — срочная потребность в деньгах. Новому собственнику будут переданы все контакты поставщиков ГСМ. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) продается автозаправочная станция компании «Ямалавтосервис» за 25 миллионов рублей. На заправке установлено видеонаблюдение, имеется помещение для оператора-заправщика и автомойка.